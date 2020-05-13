Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Acil ve kronik hastalara önlem alarak hastaneye gidebilirsiniz önerisi
GENEL SAĞLIK

Acil ve kronik hastalara 'önlem alarak hastaneye gidebilirsiniz' önerisi

Acil ve kronik hastalara 'önlem alarak hastaneye gidebilirsiniz' önerisi

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sönmezoğlu, muayene olmak ya da kontrollerini yaptırmak isteyen hastaların güvenle hastaneye gidebileceğini, burada maske ve eldiven takmanın, hijyen koşullarına uygun hareket etmenin önemli olduğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, kamuoyunda "yeni normal" olarak tanımlanan döneme adım adım girilen şu günlerde birçok kişinin "hastanelere gitmenin güvenli olup olmadığı" konusunu merak ettiği aktardı.

Prof. Dr. Sönmezoğlu, "Muayene olmak ya da kontrollerini yaptırmak isteyen hastalar, artık güvenle hastaneye gidebilecek. Burada önemli olan 'yeni normal' anlayışı doğrultusunda maske ve eldiven takmak, hijyen koşullarına uygun hareket etmektir. Gerekli tüm önlemleri nereye gidersek gidelim, sokağa her çıktığımızda almalıyız. Özellikle kalp, mide, bağırsak problemleri gibi ciddi rahatsızlıklar ve kronik hastalıklarla ilgili sorunlarda geç kalmadan hekime başvurulmalı." ifadelerini kullandı.

Farklı sağlık sorunları olan kişiler için hastanelerde özel alanların açıldığına işaret eden Sönmezoğlu, bu noktada akla "Açılan bu alanlar temiz mi?" sorusunun geldiğini kaydetti.

Hastanelerde girişlerin ilk günden itibaren kontrol altına alındığını belirten Sönmezoğlu, şöyle devam etti:

  • "Her ince detayda dahi, o kadar ayrıntılı önlemler alınıyor ki; kimi zaman hastalar ya da yakınları bunların hepsini fark edemeyebilir. Hastaneye hangi amaçla gelinirse gelinsin, herkes kontrolden geçiriliyor, şikayetleri sorgulanıyor ve triyajı gerçekleştiriliyor. Hastaların girdikleri kapılar, bölümler ayrıştırılmış durumda. Sağlıklı hasta ile koronavirüs şüphesi olan hasta çok net ayırabiliyor. Bununla birlikte hijyen ve temizlik kuralları çok önemli. Hastanelerde düzenli olarak tıbbi hijyen kurallarına uygun temizlik yapılıyor."

"Tedbirlerle hayat normale dönmeye başlayacak"

Prof. Dr. Sönmezoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında seçici sağlık işlemlerinin ertelendiğini fakat izolasyon ve enfeksiyon kontrol önlemlerine dikkat edilerek, kronik hastalığı olan bireylere hizmet sunulmaya devam edildiğini anlattı.

Marttan itibaren hastanelerde alanların sınırlandırıldığını aktaran Sönmezoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

  • "Kovid-19 hastalarının bakıldığı yerler ve diğer sağlık sorunlarına sahip olan hastaların tedavi edildiği alanlar birbirinden ayrıştırıldı. Hastaneler, hem hastaya tanı koymak hem de hastanelere gelenleri korumak adına iyi yapılandı. Kovid-19 hastalarının bir bölümü evde tedavi edildi. Bilim Kurulu'nun önerdiği ulusal rehberler bize yol gösterdi. Aldığımız önlemler, ABD ve Avrupa ülkelerinden çok daha iyi noktalarda olmamızı sağladı."

Kovid-19 hastalarının farklı klinik tablolarla gelmeye devam edeceğine işaret eden Sönmezoğlu, "O yüzden kapı triyajı ve her çalışanın maske kullanımı, tüm hastanelerde devam edecek. Tam olarak eski düzen olmayacak ama tedbirlerle hayat normale dönmeye başlayacak. Sağlık Bakanlığına bağlı kamu hastaneleri de dahil olmak üzere artık tüm hastaneler online işlemlere başlıyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde birçok değişime hazırlıklı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Bu mutluluk görülmeye değer

Bu mutluluk görülmeye değer

Günler sonra sokağa çıkıp doyasıya eğlendiler.
Çifte indirim geliyor

Çifte indirim geliyor

Benzin ve motorindeki indirim sonrası 3 ilde yeni fiyatlar.
Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk 'tek cevabı var' dedi ve açıkladı.
Yıkım ekipleri Özdil'in villasında

Yıkım ekipleri Özdil'in villasında

Verilen süre doldu: ​Villanın değerini katlayan kaçak ekler yıkılıyor.
Akşener'e<br>'aracı' cevabı

Akşener'e
'aracı' cevabı

​Hatırları hoş olsun diye isim verecek değilim, kendileri açıklasınlar.
Yerli ilaç müjdesi

Yerli ilaç müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank tarih vererek duyurdu.

Uçaklar uçmuyor bilet fiyatları uçuyor

Uçaklar uçmuyor bilet fiyatları uçuyor

​Samsun'dan İstanbul'a otobüsle gitmek 250 TL'den başlıyor...

8 yıl sonra<br>hayata geçiriliyor

8 yıl sonra
hayata geçiriliyor

Konuttan sonra iş yerleri için 5 kritik düzenleme.
Şimdi sıra gençlerde

Şimdi sıra gençlerde

​Bakan Koca'dan dışarıya çıkacak çocuklar ve gençlere mesaj.
Oğlumu şehit eden nasıl serbest kalır?

Oğlumu şehit eden nasıl serbest kalır?

Acılı babadan alkollü sürücünün 1 yıl sonra tahliyesine tepki.
Bisiklet<br>planı masada

Bisiklet
planı masada

​Koronavirüs sonrası ulaşım aracı haline gelecek.
Dev kulede yangın

Dev kulede yangın

​Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Cumhurbaşkanı<br>müjdeyi vermişti

Cumhurbaşkanı
müjdeyi vermişti

Bomba üretim fabrikası için yer tahsisi yapıldı.
Trump'tan<br>Tesla için çağrı

Trump'tan
Tesla için çağrı

Yasağa rağmen meydan okuyan Elon Musk'a destek.
CHP sağlığa zararlı

CHP sağlığa zararlı

Dünyaya örnek olan sağlık sistemimizi 2 yıl engellediler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.