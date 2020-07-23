Açılışa özel pul: Ayasofya'nın açılışı için hazırlandı

Ayasofya Camii’nin ibadete açılmasını ölümsüzleştirmek için özel pul ve ilk gün zarfı hazırlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ayasofya’nın müze olmaktan çıkarılıp tekrar cami olarak ibadete açılmasının tarihe geçecek önemli bir karar olduğunun altını çizerek “Liderliği ve iradesiyle Türkiye’yi dünya liginde zirveye taşıyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşuyla Ayasofya’yı özlediği kimliğine kavuşturuyoruz. 1453’deki ilk cuma namazında olduğu gibi, 24 Temmuz’da da ellerimizi semaya, kalplerimizi duaya açacağız. Bu tarihi anı ölümsüzleştirmek için ‘Ayasofya Camii’nin İbadete Açılışı’ konulu pullarımızı ve ‘ilk gün’ zarfını tedavüle sunacağız” açıklaması yaptı.

PTT tarafından hazırlanan özel pul.

GÜCÜMÜZÜN GÖSTERGESİ

Karaismailoğlu, Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülerek ibadete açılmasının, uluslararası arenada Türkiye’nin gücünün göstergesi olduğunu vurgulayarak, “Tarihimize olan bağlılığımız, milletimize olan inancımız ve atalarımızın emanetine olan saygımız doğrultusunda bugüne kadar Ayasofya başta olmak üzere kırmızı çizgilerimizden hiçbir zaman asla taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz” ifadesini kullandı.

İKİ FARKLI PUL BASILDI

Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Bu tarihi anı ölümsüzleştirmek için ‘Ayasofya Camii’nin İbadete Açılışı’ konulu pullarımızı ve ilk gün zarfını tedavüle sunacağız. Bu kapsamda PTT tarafından hazırlanan 2 çeşit pulun her biri 100’er bin adet, ilk gün zarfı ise 2 bin 500 adet basıldı. Birinci pulda Ayasofya’nın İstanbul’un fethi ile birlikte Osmanlı topraklarında cami olarak ibadete açılması nedeniyle İstanbul silüeti ile birlikte betimlendi. Diğer pul ise Ayasofya Camii’nin tekrar özgürlüğüne kavuştuğu mesajını vermek için üzerindeki uçan kuşları ve özgürlüğü temsil eden figürleri içeriyor.”