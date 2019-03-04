Hayat Acun Ilıcalı şubat ayının en çok konuşulanı oldu
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Acun Ilıcalı gündemin en popüler ismi oldu

Acun Ilıcalı şubat ayının en çok konuşulanı oldu

Medya Takip Merkezi’nin (MTM), şubat ayını kapsayan araştırmasında öne çıkan magazin olayları ve ayın popüler ünlüleri belirlendi. Acun Ilıcalı, şubat ayının medyada en konuşulan ismi olurken, onu Organize İşler: Sazan Sarmalı filmi ile gündemde kalan Yılmaz Erdoğan takip etti.

Haber Merkezi DHA
Acun Ilıcalı
Acun Ilıcalı

MTM’nin Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı şubat ayı magazin raporu açıklandı. Şubat ayının en çok konuşulan ismi Acun Ilıcalı oldu. Yılmaz Erdoğan ise Organize İşler: Sazan Sarmalı filmi ile gündemde kaldı.
Şubat’ın en dikkat çeken çifti ise Hazal Kaya–Ali Atay oldu. Hazal Kaya, 2 bin 501 habere konu edildi.

Alişan Şubat ayı boyunca 2 bin 307 haberle adından söz ettirdi.

Yalçın Menteş ve Aytaç Arman'ı kaybettik

Üzücü gelişmelerin de yaşandığı Şubat ayında, iki usta oyuncu hayata veda etti. 2013 yılında şeker hastalığı nedeniyle bir bacağı kesilen ve bir süredir tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakımında hayatını kaybeden 59 yaşındaki Yalçın Menteş ve kanser tedavisi görürken 70 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Aytaç Arman son yolculuğuna uğurlandı.

  • Acun Ilıcalı, şubat ayı boyunca gerek yarışma programıyla gerekse özel hayatıyla ilgili haberlerle en çok konuşulan ünlü isim oldu. Türk ve Yunan yarışmacıların kıyasıya mücadelesi ile izleyicileri ekrana kilitleyen yarışmada sunuculuk yapmayı sürdüren Ilıcalı, şubat ayı başında boşandığı Şeyma Subaşı ile anlaşmalı olarak mahkemeye başvurarak kızları Melisa’nın velayetini üzerine aldı.

Ilıcalı, şubat ayının 7 bin 929 haberle en çok konuşulan ünlü ismi oldu.

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Organize İşler: Sazan Sarmalı'nı Netflix'e veren Yılmaz Erdoğan da gündemdeydi

1 Şubat’ta gösterime giren Organize İşler: Sazan Sarmalı filmini vizyondaki ikinci haftasındayken Netflix’e satan Yılmaz Erdoğan, bu kararıyla herkesi şaşırttı. Filmi sinemada izlemiş olan seyirciler karara tepki gösterirken, sektördekiler ise Erdoğan'ın yaptığı satışı etik bulmadıklarını ifade etti. Yeni filminin yanı sıra, 22 kişilik yeni oyuncu kadrosuyla Çok Güzel Güzel Hareketler Bunlar programını izleyiciyle buluşturan Erdoğan, MTM’nin aynı araştırmasına göre 5 bin 356 haberle hakkında en çok haber yansıması bulunan ikinci ünlü ismi oldu.

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Fazıl Say'ın jesti 4 bin habere konu oldu

Fazıl Say, şubat ayında Bursa'da yaşayan 3’üncü sınıf öğrencisi Arya Su Gülenç’ e uluslararası yarışmalara hazırlanması için hediye ettiği piyano ile gündeme geldi. Arya Su Gülenç, New York'taki ABD merkezli Crescendo Uluslararası Müzik Yarışması'nda piyanoda kendi yaş grubunda tam puanla birinci olmuş, bunun üzerine ünlü piyanist kendisine bir sürpriz yaparak kendi piyanosunu genç yeteneğe hediye etmişti. Yaptığı jest birçok habere konu olan Fazıl Say, 4 bin 780 haberle konuşuldu

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