A'dan Z'ye yeşil dönüşüm başlıyor: Çevreye anayasa

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, iklim değişikliğinin sonuçlarına yönelik uyarılarının ardından TBMM harekete geçiyor. Orman yangınları, sel ve kuraklık konusunu da içeren kapsamlı yasa yolda. Yasa, yeşil dönüşüme kadar iklim değişikliğinden kaynaklanan sorunları da ivedilikle çözmeyi hedefliyor. İklim değişikliği ile mücadele yasa tasarısının 2024'ün ilk aylarında yasalaşması öngörüldü. Yasayla, küresel iklim değişikliğinin orta ve uzun vadeli etkilerini azami düzeye indirilmesi, kısa vadeli etkilerinin hasarsız atlatılması hedeflendi. Düzenleme, Türkiye'nin küresel iklim değişikliğine karşı G20 liderler zirvesinde de gündeme getirilen iş birliği formüllerine örnek teşkil edecek.

MEVZUAT GELİYOR

Düzenlemede yenilebilir enerji kullanımı, yeşil finansman araçlarına erişimde kolaylık ve yeşil ekosistem başlıkları da olacak. Sıfır atık politikası, artırma ve dönüşüm tesislerinin genişletilmesi, sera emisyonlarının istenilen düzeyin altına çekilmesi de düzenlemede yer alacak. Yasa ile iklim değişikliği mevzuatı hazırlanacak.





İKLİM EYLEM PLANI

Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, kıtlık ve kuraklık risklerine karşı havzalar bazında oluşturulan kuralıkla mücadele eylem planları ulusal çatı altında birleştirilecek. Orman yangınları ve seller karşısında ulusal eylem planları iklim değişikliğiyle mücadele düzenlemesinde yer alacak. İklim değişikliğiyle mücadele eylem planı da yasa kapsamında oluşturulacak.





ISI VERİMLİ KULLANILACAK

Türkiye'nin ısı potansiyelinin değerlendirilmesi de yine yasada yer alacak. Buna göre atık ısıdan enerji elde edecek tesislerin yanı sıra güneş paneli üniteleri içinde yeni mevzuat oluşturulacak. Atık ısının kullanılabilmesi için ısı arzına yönelik gerekli mevzuat düzenlenecek. Bu doğrultuda da organize sanayi bölgeleri ve teknoloji geliştirme bölgelerinde atık ısı kullanımı teşvik edilecek. Buna göre Türkiye'nin ısı verimliliği ve atıl vaziyetteki yeşil enerji kaynakları da kullanıma kazandırılacak.





EMİSYON TİCARETİ DÜZENLENECEK

Emisyon ticaret sistemi düzenlenecek. Çalışma kapsamında Türkiye'deki üretim üsleri, sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasına uyumlu hale getirilecek. Sıfır emilsiyon hedeflinin gerçekleştirilmesi için sera gazı emilsiyonları azaltılacak. Türkiye’nin özgün ihtiyaçlarını gözeten Ulusal Yeşil Taksonomi oluşturulacak.Yatırımların finansman ihtiyaçları da karşılanacak.



