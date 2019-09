Adana haberleri: 222 metrelik şişte et pişirme rekoruna hazırlanıyor Adana '222 metrelik şişte et pişirme' rekoruna hazırlanıyor Adana'da 4-6 Ekim'de düzenlenecek Lezzet Festivali'nde, Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan 194,5 metre ile Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait "şişte et pişirme" rekoru, 222 metreyle kırılmaya çalışılacak.

Haber Merkezi 20 Eylül 2019, 11:34 Son Güncelleme: 20 Eylül 2019, 12:33 AA