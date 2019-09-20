Hayat Adana 222 metrelik şişte et pişirme rekoruna hazırlanıyor
AKTÜEL

Adana haberleri: 222 metrelik şişte et pişirme rekoruna hazırlanıyor

Adana '222 metrelik şişte et pişirme' rekoruna hazırlanıyor

Adana'da 4-6 Ekim'de düzenlenecek Lezzet Festivali'nde, Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan 194,5 metre ile Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait "şişte et pişirme" rekoru, 222 metreyle kırılmaya çalışılacak.

Haber Merkezi AA
Şişte et pişirme rekorunun 222 metreyle kırılması hedefleniyor.
Şişte et pişirme rekorunun 222 metreyle kırılması hedefleniyor.

Adana'da 3. Lezzet Festivali'nde, Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan 194,5 metre ile Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait "şişte et pişirme" rekorunun 222 metreyle kırılması hedefleniyor.

Kentte, Adana Valiliği himayesinde 4-6 Ekim'de düzenlenecek Lezzet Festivali kapsamındaki hazırlıklar sürüyor. Festival etkinlikleri kapsamında kebabıyla ünlü Adana'nın adının Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alması amacıyla çalışmalar yapılıyor.

Valiliğin desteğiyle yürütülen rekor denemesi için kebapçı Gül Kıstak, ekibiyle 194,5 metre ile Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait "şişte et pişirme" rekorunu kente getirmeyi hedefliyor.

Festivalde Merkez Park'taki bir alana konulacak 2,5 metrelik 100 parçadan oluşacak mangal ile 6 metrelik 37 parçadan yapılacak şişte yarım tonluk etin, yine yarım tonluk kömür kullanılarak pişirilmesi planlanıyor.

Guinness yetkililerinin de 5 Ekim'de gerçekleştirilecek rekor denemesi için geleceği kentte, binlerce ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor.nn

Rekoru Adana ve Türkiye'ye kazandıracaklar

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, İstanbul'da festivale ilişkin bir tanıtım toplantısı düzenlediklerini söyledi.

Hazırlıkları tamamlamaya yakın olduklarını, son noktaya doğru geldiklerini ifade eden Demirtaş, şunları ifade etti:

  • "4-6 Ekim'de, bu büyük Akdeniz şöleninde Adana'mızda hem ülkemizin insanları hem dünyadaki misafirlerimizle birlikte olacağız. En uzun şiş rekoru, Çin'den bir işletmenin elindeydi. 194,5 metre uzuluğunda Çin'de bir şiş kebap yapılmıştı. İnşallah Guinness'in yetkilileri yakında buraya gelecekler. Biz burada bu rekoru kıracağız. 250 metrelik mangalın üzerinde 222 metrelik et şiş yapacağız. İnşallah bu rekoru Adana'ya ve Türkiye'ye kazandıracağız."

Demirtaş, festivale de yoğun bir katılım beklediklerini belirterek, tüm vatandaşları Adana'ya davet etti.

Yarım ton et ve yarım ton kömür kullanılacak

Rekor denemesini ekibiyle gerçekleştirmeyi hedefleyen Gül Kıstak da Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için projeyi geliştirdiklerini anlattı.

Kebap sektöründe bir kadın olarak böyle bir girişimde bulunmanın önemine değinen Kıstak, şöyle konuştu:

REKLAM
  • "Şimdi Çin'i geçmek gibi milli bir duyguyla emek vermeye başladık. Önümüzde 194,5 metrelik ciddi bir rekor var. Tek şişte, tek mangalda... Ardışık sayılardan oluşan, insanların aklında daha kolay kalabilecek olan bir rakam seçmeye karar verdim. 222 metrelik tek şişte, rekoru Çin'den alarak kebabın başkenti Adana'ya hediye etmeye karar verdik. 222 metrelik 'şişte et pişirme' rekoru için ortalama yarım ton et ve yarım ton kömür kullanmayı düşünüyoruz."

Kıstak, Guinness Rekorlar Kitabı'na resmi başvuruda bulunduğunu ifade ederek, "Resmi hakemimiz atandı. 5 Ekim'de, Lezzet Festivali'nde rekor denememizi yapacağız" dedi.

Pişirilecek kuşbaşı etin festivale gelen ziyaretçilere dağıtılacağını belirten Kıstak, herkesi organizasyona davet etti.

Mangal ve şişlerin yapımı sürüyor

Kentteki atölyesinde rekor denemesinde kullanılacak 250 metrelik mangal ve 222 metrelik şişin üretim çalışmalarına başlayan Hayri Yılmaz da hazırlıklarını anlattı.

Yılmaz, kromdan yapılacak mangalın 250 metre olacağını belirterek, "100 parçadan oluşacak mangal, festival alanında birleştirilecek. Mangalın üzerindeki şiş de 6'şar metreden yapılacak. Burada birleştirilip 222 metrelik tek şiş haline getirilecek. Buradaki amacımız, dünya rekorunu kırmak" dedi.

ABD'li pilot böyle Müslüman oldu
OYNAT 01:56
ABD'li pilot böyle Müslüman oldu
Suudi Arabistan'ın Ajel gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri askerleri eşliğinde Amerikan Hava Kuvvetleri'nde görev aldığı belirtilen Petrie adlı askeri pilotun, İslamiyet'i seçmesiyle ilgili bir video yayınlandı. İncirlik Üssü'nde çekildiği belirtilen görüntülerde, mescitte heyecanlı olduğu gözlenen Amerikalı pilot, "Benim söylediğimi tekrar et" diyen Suudi askeri pilot eşliğinde Kelime-i Şehadet getirdi. Müslüman olan Amerikalı askerin daha sonra kendisini tebrik eden Suudi askerlere sarılmasıyla görüntüler sona erdi.


Kullanıma açılacak

'Kullanıma açılacak'

​Cumhurbaşkanı Oktay'dan, Kapalı Maraş ile ilgili net sözler.
Süte zam geliyor

Süte zam geliyor

​Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı.
Aralık ayında kurulmuş olacak

Aralık ayında kurulmuş olacak

2020 Nisan ayında bekleniyordu, takvim öne çekildi.
Sağanak<br>etkili oluyor

Sağanak
etkili oluyor

​Türkiye'nin kuzeyi serin ve yağışlı havanın etkisine girdi.
Trump'a<br>yalanlar söyledi

Trump'a
yalanlar söyledi

ABD'li üst düzey isim Netanyahu-Trump ilişkisini anlattı.
Kundakçı kameraya yakalandı!

Kundakçı kameraya yakalandı!

Ormanlık alanda yangın çıkaran şahsın görüntüsü ortaya çıktı.
Kale düştü

Kale düştü

Beşiktaş'ta Karius'un istatistikleri tartışma çıkardı.
50 bin öğrenciye<br>teknoloji eğitimi

50 bin öğrenciye
teknoloji eğitimi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank müjdeli haberi verdi.
Pençe Harekatı'nda bir darbe daha

Pençe Harekatı'nda bir darbe daha

​Haftanin'e düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Katilleri<br>hakim karşısında

Katilleri
hakim karşısında

​Minik Leyla'nın ölümüne ilişkin yargılama başladı.
Araç kiraladılar hayatları karardı

Araç kiraladılar hayatları karardı

​Dolandırılan mağdurlar yetkililerden yardım bekliyor.
İstanbul'da<br> 28 Şubat hortladı

İstanbul'da
28 Şubat hortladı

İBB'de ​Necip Fazıl, Mustafa Kutlu ve İskender Pala'nın eserleri yasaklandı.
30 ilde FETÖ'ye operasyon

30 ilde FETÖ'ye operasyon

74 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul <br>ve 25 ile uyarı

İstanbul
ve 25 ile uyarı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

Erdoğan, imzalı kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.
Özür diledi

Özür diledi

​Abdullah Avcı taraftara mesaj yolladı.
Evlat nöbetine halel getirmeyin

Evlat nöbetine halel getirmeyin

​Erdoğan Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneler konusunda uyardı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.