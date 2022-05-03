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Hayat Adana Tiyatro Festivali sona erdi
KÜLTÜR SANAT

Adana Tiyatro Festivali sona erdi

27 Mart’ta başlayan 23. Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali sona erdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adana Tiyatro Festivali sona erdi
Adana Tiyatro Festivali

27 Mart’ta başlayan 23. Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali sona erdi. Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğiyle düzenlenen festival, yurt dışından 3, ülkemizden 4 devlet tiyatrosu, 3 şehir tiyatrosu ve 12 özel tiyatroya ev sahipliği yaptı. 13 bin seyircinin takip ettiği festivalde 22 farklı oyun tiyatro severlerle bir araya geldi. Festival sahnesi, yabancı tiyatro topluluklarından İspanya’dan Orthemis Orkestrası’nın yanı sıra Sri Lanka’dan “Aşk ve Karantina” ve Gürcistan’dan “Oyun Sonu” oyunlarını ağırladı.

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