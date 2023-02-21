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Hayat

Adıyaman'da 15 gün sonra bir inek enkazdan sağ çıkarıldı

Adıyaman'da sahiplerinin telef olduğunu düşündüğü inek, 15 gün sonra enkaz altından canlı olarak kurtarıldı. Börgenek köyü sakinlerinden Molla Yücetaş, ineğin de bir canlı olduğunu belirterek, "Jandarma, Tarım ve Orman Bakanlığından ekipler ile veteriner hekim geldi. İnek çıkartıldı, şu anda iyi gözüküyor. İneğin çıkmasına çok sevindik" dedi.

14:30 . 21/02/2023 Salı
AA
İneğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İneğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde mucize kurtuluşlar yaşanmıştı. Arama kurtarma çalışmalarının bitirildiği Adıyaman'da bu kez mucizeyi bir inek gerçekleştirdi. Depremden etkilenen merkeze bağlı Börgenek köyünde bazı evler yıkıldı, bazıları ise hasar gördü.

Evi tamamen yıkılan ve enkazdan kurtarılan Hüseyin ve Zeliha Tanrıverdi çifti, Aydın'daki akrabalarının yanına gitti.

İneğin telef olduğunu düşündü

Hüseyin Tanrıverdi, enkaz altında kalan ve telef olduğunu düşündüğü "Sarıkız" adlı ineklerinin çıkartılması için akrabalarından yardım istedi. Bunun üzerine köye Tarım ve Orman Bakanlığı ile jandarma ekipleri sevk edildi. Bakanlık ekiplerince iş makinesi yardımıyla enkaz kaldırıldığı sırada ineğin yaşadığı görüldü. Ekipler, ilk olarak ineğin üzerini battaniye ile örttü.

Kurtarma çalışması 5 saat sürdü

Veteriner hekimler İsmail Tolu ve Akın Saraçoğlu, burada ilk müdahalede bulunduğu ineği sakinleştirmeye çalıştı. "Sarıkız", 5 saatlik çalışmanın ardından enkazdan halat yardımıyla kepçe kovasına bağlanarak çıkartıldı. Köylüler, Hüseyin Tanırverdi'yi telefonla görüntülü arayarak ineklerini gösterdi. Tanrıverdi çifti, sevinç yaşadı.

"15 gündür enkaz altındaydı"

İlk depremde evin çöktüğünü, ineğin de 15 gündür enkaz altında olduğunu söyleyen Börgenek köyü sakinlerinden Molla Yücetaş, şunları söyledi: "Jandarma, Tarım ve Orman Bakanlığından ekipler ile veteriner hekim geldi. İnek çıkartıldı, şu anda iyi gözüküyor. İneğin çıkmasına çok sevindik, o da bir canlı."



#maraş
#Hüseyin Tanrıverdi
#Börgenek
1 saat önce
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Adıyaman'da 15 gün sonra bir inek enkazdan sağ çıkarıldı
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