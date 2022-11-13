Hayat AFAD Başkanı Sezer yanıtladı Bazı telefonlara neden uyarı bildirimi gitmedi?
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AFAD Başkanı Sezer yanıtladı: Bazı telefonlara neden uyarı bildirimi gitmedi?

Türkiye'nin 81 ilinin tamamında ve KKTC'de saat 18:57'de gerçekleştirilen deprem tatbikatında bazı telefon kullanıcıları uyarı bildirimini alamadı. AFAD Başkanı Yunus Sezer, 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı'nda bazı telefonlara uyarı bildirimi gitmemesinin nedenini açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
AFAD Başkanı Sezer yanıtladı: Bazı telefonlara neden uyarı bildirimi gitmedi?
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Düzce Depremi'nin 23'üncü yılı dolayısıyla Türkiye genelinde ve KKTC'de saat 18.57'de yapılan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" düzenlendi.

Saat 18:57'de Türkiye genelinde ve KKTC'de yapılan "Çök Kapan Tutun" deprem tatbikatı kapsamında vatandaşların cep telefonlarına "Hayati Uyarı Bildirimi" gönderildi.

Türkiye geneli ve KKTC'de 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' yapıldı
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Türkiye geneli ve KKTC'de 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' yapıldı

Ülke genelinde ilk defa bu kapsamda uygulanan tatbikat neticesinde televizyonlardan ve radyo kanallarında mesaj yayımlandı, vatandaşlar tatbikat öncesinde "Çök Kapan Tutun" hareketini gerçekleştirdi.

Tatbikat sırasında vatandaşların panik olmaması adına sirenler çalınmadı.

BAZI TELEFONLARA NEDEN UYARI BİLDİRİMİ GİTMEDİ?

Tatbikat sonrasında CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Yunus Sezer, bazı telefonların uyarı bildirimi almadığı konusuna açıklık getirdi.

  • Vatandaşların telefonlarda bildirim ayarlarını aktif hale getirmeleri gerektiğini hatırlatan AFAD Başkanı Sezer, "Vatandaşların telefonlarındaki 'Uyarı bildirimi' butonunu aktif hale getirmesi lazım. Getirmeyen vatandaşlarımızın getirmesini istirham ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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