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AFAD'dan Konya’da 40 metre derinliğinde oluşan obruğa inceleme: Bölge için büyük tehdit

Konya’nın Karapınar ilçesinde oluşan yeni obruğa Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri inceleme yaptı.

Haber Merkezi İHA
AFADdan Konya’da 40 metre derinliğinde oluşan obruğa inceleme: Bölge için büyük tehdit
AFAD ekipleri obruğun bölgeye zarar verebileceğini belirtti.

Konya'nın Karapınar ilçesinde 3 metre eninde 4 metre boyunda ve 40 metre derinliğinde yeni obruk meydana geldi. Yeni oluşan obruğun bulunduğu bölge civarında geçen yıl ve önceki yıllarda oluşmuş derinliği ise 30-38 metre arasında benzer obrukların da bulunduğu öğrenildi. AFAD tarafından yapılan incelemede, obruğun bölgede büyük tehdit oluşturması bakımından Karapınar ilçe belediyesi ve kaymakamlığına bilgi verildiği ve gerekli tedbir ve önlemlerin alınması istendiği öğrenildi.

Konya'da görenleri korkutan obruk: Çapı 3 metre, derinliği 65 metre
FOTOĞRAF 8
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İlçeye bağlı Reşadiye Mahallesi Güllükuyu Mevkisi'nde tarlada su boruları yerleştiren Bekir İlhan (17), yakındaki dedesine ait tarlaya gitti.
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Döndüğünde tarlasında obruk olduğunu farkeden İlhan, büyük korkuya kapıldı. İlhan'ın haber vermesi üzerine bölgedeki yaşayanlar tarlaya gelerek obruğu inceledi. Obruğun, 3 metre çapında ve yaklaşık 65 metre derinlikte olduğu görüldü.
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Tarlada 2 gün önce yonca biçildiği ve balya yapılıp kamyonlara yüklendiği belirtildi.
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Obruğu gören Bekir İlhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük korku ve panik yaşadığını anlattı.
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Akşam saatlerine kadar tarlada çalıştığını ifade eden İlhan, şunları kaydetti:
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Sabah tarla içerisinde obruk yoktu. Erken saatlerde kalktım, sulama borularını değiştirdim. Sonra diğer tarlaya gittim, geldim. Döndüğümde tarlanın ortasında farklılık gördüm. Yanına yaklaşmaya çalıştım ama biraz korktum. Korkumu yenerek yaklaştığımda obruk olduğunu farkettim ve hemen dedeme haber ettim. Tarlada yonca ekiliydi. Birkaç gün önce onun hasadı yapıldı ve balyalar yapıldı. Obruğun olduğu tarlada kamyon ve işçiler vardı. Allah'tan o sırada oluşmadı.
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Tarla sahibi ise daha önce de yakındaki başka bir tarlada 2 obruk oluştuğunu vurgulayarak, Bu bölgede birkaç tane daha obruk bulunuyor. Tarlada çalışınca korku yaratıyor. diye konuştu.
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Öte yandan obruk yeni oluştuğu için zaman zaman çökmeler devam ediyor.
Konya'da görenleri korkutan obruk: Çapı 3 metre, derinliği 65 metre
Konya'nın Karapınar ilçesinde 3 metre çapında, 65 metre derinliğinde yeni obruk meydana geldi. Öte yandan obruk yeni oluştuğu için zaman zaman çökmeler devam ediyor.

Konya'da korkutan obruk: 3 metre çapında 65 metre derinliğinde
OYNAT 00:53
Konya'da korkutan obruk: 3 metre çapında 65 metre derinliğinde
Konya'nın Karapınar ilçesinde 3 metre çapında, 65 metre derinliğinde yeni obruk meydana geldi. Tarlada 2 gün önce yonca biçildiği ve balya yapılıp kamyonlara yüklendiği belirtildi. Öte yandan obruk yeni oluştuğu için zaman zaman çökmeler devam ediyor.


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