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AFAD'dan suda hayat kurtaran tavsiyeler: Kıyıya doğru yüzme köpüklü suya girme

Kavurucu sıcaklarla birlikte boğulma vakaları da arttı. AFAD deniz, göl ve akarsularda yüzeceklere önerilerde bulundu: Tok karına yüzmeyin. Denizde köpüren yere girmeyin. Rip akıntılarına karşı dikkatli olun. Akıntıya kapılırsanız sahile değil yanlara yüzün. Akarsular tehlikelidir. Sulama kanallarında, barajlarda veya göletlerde yüzmeyin. Hiç kimseyi habersiz suya itmeyin.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
AFADdan suda hayat kurtaran tavsiyeler: Kıyıya doğru yüzme köpüklü suya girme
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Yaz mevsiminin gelmesiyle boğulma vakaları artış gösterdi. Deniz, göl ve akarsularda yüzmek isteyenlere AFAD’dan hayat kurtaracak öneriler geldi.

- Denizin belli bir bölgesinde su rengi, diğer bölgelerden bariz biçimde farklıysa; sanki bir kanal boyunca devam eden birbirine karışmış ve düzensiz ilerleyen su görüntüsü varsa; düzenli bir biçimde denize doğru ilerleyen köpükler bulunuyorsa; kıyıya doğru gelen dalgalarda bozulma ve düzensizlik görülüyorsa o bölgede çeken akıntı riski olabilir.

- Sahile doğru yüzmeye çalışarak kendinizi yormayın, akıntıyı yenemezsiniz. Akıntının sizi götürmesine bir süre izin verin. Akıntı zayıfladığında sahile değil, yanlara doğru yüzerek akıntıdan kurtulun.

- Yüzey akıntısı az gibi görünse bile akarsulara girmek tehlikelidir. Sulama kanallarında, barajlarda veya göletlerde yüzmeyin.

- Yüzerken, küçük çapta da olsa, rahatsızlık hissettiğiniz an sudan çıkın.

- Karnınız tok iken suya girmeyin.

- İster yetişkin isterse çocuk olsun, çok su tutan giysilerle suya girilmemelidir.

- Ne kadar derin olduğu hakkında bir fikriniz yoksa suya balıklama dalmayınız. Kırık, felç ve ölümle sonuçlanabilir.

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