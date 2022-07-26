AFAD'dan suda hayat kurtaran tavsiyeler: Kıyıya doğru yüzme köpüklü suya girme

Yaz mevsiminin gelmesiyle boğulma vakaları artış gösterdi. Deniz, göl ve akarsularda yüzmek isteyenlere AFAD’dan hayat kurtaracak öneriler geldi.

- Denizin belli bir bölgesinde su rengi, diğer bölgelerden bariz biçimde farklıysa; sanki bir kanal boyunca devam eden birbirine karışmış ve düzensiz ilerleyen su görüntüsü varsa; düzenli bir biçimde denize doğru ilerleyen köpükler bulunuyorsa; kıyıya doğru gelen dalgalarda bozulma ve düzensizlik görülüyorsa o bölgede çeken akıntı riski olabilir.

- Sahile doğru yüzmeye çalışarak kendinizi yormayın, akıntıyı yenemezsiniz. Akıntının sizi götürmesine bir süre izin verin. Akıntı zayıfladığında sahile değil, yanlara doğru yüzerek akıntıdan kurtulun.

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- Yüzey akıntısı az gibi görünse bile akarsulara girmek tehlikelidir. Sulama kanallarında, barajlarda veya göletlerde yüzmeyin.

- Yüzerken, küçük çapta da olsa, rahatsızlık hissettiğiniz an sudan çıkın.

- Karnınız tok iken suya girmeyin.

- İster yetişkin isterse çocuk olsun, çok su tutan giysilerle suya girilmemelidir.

- Ne kadar derin olduğu hakkında bir fikriniz yoksa suya balıklama dalmayınız. Kırık, felç ve ölümle sonuçlanabilir.