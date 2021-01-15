Hayat Afganistanlı ailenin Tokatta doğan prematüre bebeği hayata tutundu Rabbim razı olsun Türkiyeden Cumhurbaşkanımızdan
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Afganistanlı ailenin Tokat'ta doğan prematüre bebeği hayata tutundu: Rabbim razı olsun Türkiye'den Cumhurbaşkanımızdan

Afganistanlı ailenin Tokat'ta doğan prematüre bebeği hayata tutundu: Rabbim razı olsun Türkiye'den Cumhurbaşkanımızdan

Afganistan'da düzenlenen bombalı saldırıda 4 yaşındaki kızlarını kaybeden Sarvari ailesi, Türkiye'ye sığındı. Tokat'ta 4'üncü çocuklarını kucaklarına alan ailenin bebeği 6'ncı ayında doğuştan sol ayağı olmadan doğdu. 72 gündür kuvözde bakılan parmak bebek hayata tutunmayı başardı.

Haber Merkezi İHA
Tokat'ta doğan prematüre bebek, doğuştan sol ayağı olmadan doğdu.
Tokat'ta doğan prematüre bebek, doğuştan sol ayağı olmadan doğdu.

Afganistan’da düzenlenen bombalı saldırıda 4 yaşındaki kızını kaybeden Sarvari ailesi 2 yıl önce Türkiye’ye sığındı. Tokat’a yerleşen Muhammed ile Şerife Sarvari çifti 4’üncü bebeklerini kucaklarına alma hayali kurarken beklemedikleri bir durumla karşılaştı. Aniden rahatsızlanan kadın Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Sezeryanla doğum yapan annenin bebeği 6. ayında 680 gram olarak dünyaya geldi. 72 gündür kuvözde bakılan parmak bebek 1 kilo 200 gram ağırlığa ulaştı. Doğuştan sol ayağı olmayan, ayak ve el parmaklarında anomali olan bebeğin tedavisi yeni doğan servisinde devam ediyor.

'Rabbim razı olsun Türkiye'den, Cumhurbaşkanımızdan'

Dördüncü çocuğunu Türkiye’de dünyaya getirdiğini ifade eden anne Sarvari, yaşama şansı az olan bebeğinin hayata tutunmasının sevincini yaşadığını söyledi. Bebeğinin engelli olarak doğması nedeni ile zorlu bir süreç geçirdiklerini belirten Sarvari, kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. Yaşanan terör olayları nedeniyle Afganistan’dan Türkiye’ye geldiklerini belirten Sarvari, “Rabbim razı olsun Türkiye’den, Cumhurbaşkanımızdan. Ben 2 yıldır Türkiye’deyim yabancılık çekmedim. Eşimin işi yok yardıma ihtiyacımız var. 2 bebeğim daha var biri 1,5 diğeri 3,5 yaşında. Bez ihtiyacımız oluyor” diye konuştu.

Prematüre bebeklerde sevgi en iyi ilaç
HAYAT
Prematüre bebeklerde sevgi en iyi ilaç


Bebeğini ilk defa kucağına aldı

İbrahim adı verilen bebeği annesi 72 gün sonra kucağına alan anne Sarvari, yaşadığı duyguları dile getirerek, “Ben bebeğimi kucağıma ne zaman alırım diye sürekli gelip bakıyordum. Biraz büyüdü artık kucağıma alabiliyorum. Çok mutluyum, Rabbim razı olsun doktorlardan, hemşirelerden. Bebeğime iyi baktılar” ifadelerini kullandı.
Kaybetme riski yüksekti, yaşama tutundu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Pediatri Asistan Hekimi Dr. Kazım Darka, erken dünyaya gelmesi nedeni ile kaybetme riski yüksek olan bebeğin yaşama tutunmayı başardığını söyledi. Bebeğin sol ayağı ve sol ellenin parmaklarında anomali olduğunu belirten Darka, “Şuan için yapabilecek bir şey yok ama ilerleyen aylarda bebek uygun kiloya geldiği zaman cerrahi işlemlerle protez ayak ve ellerinde uygun işlemler yapılabilir. Bu konuda ailenin yabancı uyruklu olması nedeni ile yardıma ihtiyacı olacaktır” dedi.

Prematüre bebeği olanlar dikkat!
HAYAT
Prematüre bebeği olanlar dikkat!



Kordon dolanması sonucu ayağını kaybetti

Darka, bebeğin anne karnında kordon dolanmasın bağlı olarak engelli olarak dünyaya geldiğini ifade ederek, "Kadın doğumcuların aldığımız bilgiye göre anne karnında ile kordon dolanmasına bağlı ayakta ampütasyon dediğimiz süreç gelişmiş. Ona bağlı olarak o bölgenin kanlanma dokusu bozulduğu için yapılsak olarak ince bir deri bandı ile ayak bacağa bağlı idi. İki gün sonra kentliğinden düştü. Kurtarma şansımız yoktu. Ellerinde anomalilerin ise daha farklı mekanizma ile geliştiği söyleniyor. Çok nadir karşılaşılan bir durum. Hem anomalili olup ta hem de yaşama tutunan bebek maalesef az sayıda var. Bu bebeğimizde onlardan biri başardı” diye konuştu.

Prematüre bebeğin ilacı anne sütü
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Prematüre bebeğin ilacı anne sütü
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