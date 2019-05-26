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Hayat Afrika içinÇengelköyde iftar vakti
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YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Afrika için Çengelköy’de iftar vakti

Çengelköy’de geçtiğimiz hafta açılan Assalam Kafe, iftar saati bir başka güzel. Gönüllülerin çalıştığı mekanda yaptığınız iftarın parasıyla Afrika’da başka sofralar kurabilirsiniz.

Ayşe Olgun Yeni Şafak
Assalam Kafe
Assalam Kafe

İftara yarım saat var. Çengelköy vapurundan inip ana caddeden karşıya geçiyorum kafeler sokağında mavi boyalı iki katlı bir binayı arıyorum. Önünden ilk geçtiğim mavi bina değil ama ikincisinin kapısında Afrika kıtasının haritası var. Adres burası olmalı diyorum ve Assalam yazan kapıdan içeri giriyorum. Duvarlarında resimler, tablolar olan Afrika’dan getirilmiş aksesuarlarla düzenlenmiş iki katlı eski bir ev burası. Kafenin mutfağında hummalı bir koşuşturma var bugün bizimle beraber iki grubu da ilk kez ağırlayacaklar. Yukarı kata çıkıyoruz. Üç farklı konseptte hazırlanmış odalardan balık desenleriyle süslenmiş olanı tercih ediyoruz. Duvarı süsleyen balıklar Afrika kültüründe bereket ve birliği temsil ediyormuş. Güler yüzüyle oturacağımız yerleri bize gösteren gönüllünün adı Münira. Bir hafta önce Zanzibar’dan İstanbul’a misafir gelmiş. Türkçe çok az öğrenmiş birbirimize bakıp gülümsüyoruz. Tamamı gönüllülerden oluşan bir ekip merdivenlerden bir aşağı bir yukarı koşturuyor. İkram ve güleryüz soframızdan hiç eksik olmuyor. Mekanın sahibi Hatice Çolak Yentürk “Yeni gönüllülerle tanışıp onları Afrika halkıyla buluşturmak için burası buluşma adresimiz” diyerek ne amaçla bu kafeyi açtıklarını anlatıyor.

GÖNÜLLÜ TURİZME BUYRUN

Hatice Çolak Yentürk Afrika’da gönüllü turizmini başlatan ilk Türk. Eşi ve çocuklarıyla Zanzibar’a taşınıp burada Assalam adlı bir şirket kurmuşlar. Dünyanın dört bir yanından öğrenciler, çalışanlar biletlerini alıp buraya geliyor. Tatil yaparken onlardan istenen tek şey Afrikalı kadınlara ve çocuklara bildikleri bir işi öğretmeleri, onlarla vakit geçirmeleri. Bu sosyal sorumluluk projesinde geçen yıl yer alan ve Afrikalı kadınlarla kek, börek pişirip mutfakta harika vakitler geçiren isimlerden birisi yemek hocası Kevser Aydoğdu. Şimdi de Assalam’ın mutfağında lezzetli yemeklerle misafirleri ağırlıyor.

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Niyet hem iftar hem sahur vermek olsa da şimdilik sahurda sofra kurmaları zor görülüyor. Ama iftar için geleceklere davetleri şöyle: Gruplar halinde ağırlayacağımız için öncelikle rezervasyon için 0 (536) 243 02 01/0531 964 83 34 numaralardan Whatsapp üzerinden rezervasyon yaptırın. iftar için iki menüleri var ilki Mahluta çorbası (Baharatlı mercimek), Felafel tabağı, yeşillik, hurma, zeytin v.s, Beğendi tabağında biftek sarma, Zenzibar usulü pilav. İkinci Menü Türk usulü: Ezo gelin çorbası, Peynirli börek, yeşillikler, zeytin, hurma v.s , Perde Pilavı ile Dana rosto ya da Tas kebabı. Ayrıca tatlı çeşitleri, çeşit çeşit şerbetler ve çay servisi. Menü fiyatı kişi başı 75 lira. Bir de Afrika Kafeden şöyle bir çağrı var: Ramazan’da iftarda bir ay (haftada birkaç gün) gönüllü olarak çalışanlar arasında bayramın birinci günü çekiliş yapılacak. Bu gönüllülerden bir kişi 1 haftalık uçak bileti ve herşey dahil Zanzibar’da ağırlanacak. CV’ler için adres:info@vassalam.org

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