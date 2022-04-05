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Hayat Afrikalılar futbolcu olma vaadiyle dolandırılıyor
AKTÜEL

Afrikalılar futbolcu olma vaadiyle dolandırılıyor

Her yıl 6.000'den fazla genç Afrikalı futbolcu , bir sözleşme imzalama ve profesyonel kariyerlerine başlama umuduyla Avrupa'ya geliyor. Sahte futbol ajanları ise bu gençlerden fazla vize paraları alarak en iyi futbol kulüplerinde oynama vaadiyle kandırıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Afrikalılar futbolcu olma vaadiyle dolandırılıyor
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Genellikle 14 ila 21 yaşları arasında yetenekli ve hırslı genç erkekler maceralarının içerdiği risklerin çoğunlukla farkında değiller. Birçoğu için, Drogba olma hayalleri sonunda kabuslara dönüşüyor.

Afrika'daki yetkililer, bu savunmasız gençlerin ticaretinden sahte futbol ajanlarını sorumlu tutuyor. Bu karanlık figürler genellikle futbol dünyasında faaliyet gösteren geniş bir insan ağının parçası.

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Mağdurların annesinden biri olan Ndiaye, VICE'a verdiği röportajda şunları söylüyor: "Oğlum Bouba hakkında randevu isteyen bir telefon geldi. Karşı taraftaki adam oğlumu izlediğini, çok iyi olduğunu ve parlak bir geleceği olduğunu söyledi. Kabul ettim ve başka bir adamla birlikte evime geldi. İkisi de 30'lu yaşlarının ortalarındaydı. Senegalliydiler ama Avrupa merkezli olduklarını iddia ettiler."

"Diğer iki toplantıdan sonra, tek arsamı satarak topladığım 2,8 milyon frank CFA ödemem istendi. Oğlumla birlikte elçiliğe gittiler ve pasaportunda vize ile geri döndüler. Çok hızlı olduğu için şok oldum ve etkilendim çünkü Senegal'de AB vizesi almak kolay değil."

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"Sonra Portekiz'e gittiler. Oğlum bir ay sonra beni aradı ve henüz bir kulüple buluşması olmadığından ve küçük bir evde yaşlı bir adamla yaşadığından şikayet etti. Bu olay 2019'daydı. Oğlumuzdan henüz haber alamadık. Hâlâ hayatta olup olmadığını bilmiyoruz. Dua ediyoruz."

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Ülkenin Futbol Federasyonu'na göre, her yıl Senegal'de yüzlerce benzer vaka meydana geliyor. Ndiaye'nin oğlu Bouba gibi bazıları, sonunda endişeli aileleriyle temaslarını kaybederek hayatta kalmaları zorlaşıyor.

Kuzey Afrika ve Körfez ülkeleri gibi Avrupa dışındaki diğer destinasyonlarda ve bölgelerde futbol kaçakçılığıyla ilgili giderek artan sayıda şikayet var. Sahra altı Afrika'dan bazı oyuncular yolculuklarını Tunus, Fas veya Mısır'da sonlandırıyor. Bazıları Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Katar'a ve hatta Bahreyn'e kadar ulaşıyor, sonunda yolda kalıyor ve hepsi tehlikede olduklarını söylüyor.

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