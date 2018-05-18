Ramazanözel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE00:00:00
Seçimözel sayfaCUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİGENEL SEÇİM 2018
HayatAfrin şehitleri yararına resim sergisi açıldı
KÜLTÜR SANAT

Afrin şehitleri yararına resim sergisi açıldı

Mersinli ressam Lina Nasif Afrin'de şehit olan askerlerin anneleri yararına resim sergisi açtı.

Ressam Lina Nasif, serginin gelirini Afrin'de şehit olan Mersinli askerlerin annelerine bağışlayacağını söyledi.

AA
Ressam Nasif, serginin gelirini Afrin'de şehit olan Mersinli askerlerin annelerine bağışlayacak.
Ressam Nasif, serginin gelirini Afrin'de şehit olan Mersinli askerlerin annelerine bağışlayacak.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odasından (MTSO) yapılan açıklamaya göre, Mersinli ressam Lina Nasif, Afrin'de şehit olan askerlerin anneleri yararına, doğal malzemelerle karışık teknik kullanarak hazırladığı 35 eserini MTSO Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nasif, serginin gelirini Afrin'de şehit olan Mersinli askerlerin annelerine bağışlayacağını belirtti.

Nasif, dördüncü kişisel sergisinin gelirini de öncekiler gibi bağışlayacağını ifade ederek, çocukluğundan beri insanlara yardım etmeyi amaç edindiğini aktardı.

Mersin'in eski taş evlerini resmetti

Eski Mersin evlerinin tutkunu olduğunu belirten Nasif, "Çocukken pazar günleri babamın mezarına gittiğimiz zamanlarda, Mersin'in eski taş evlerinin fotoğraflarını çekerdim. Bir gün, Mersin'in önemli sanatçılarından Nevit Kodallı'ya bir resim yaptım. Resmimi çok beğendi. Resmimi onda gören Mersin'in tanınan ressamlarından Doğan Akça, Kodallı ile beni resim yapmaya zorladı. Onların zorlamasıyla resim yapmaya başladım. İlk sergimde 95 Mersin evini restore edilmemiş haliyle resmettim" değerlendirmesinde bulundu.

Serginin açılışına, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Demirtaş ile MTSO Eski Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut ve MTSO Eski Meclis Başkanı Faik Burakgazi katıldı.

Hedef 25 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmak
HAYAT
Hedef 25 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmak

'İstanbul dünyanın geleneksel sanatlar merkezi haline gelmeli'
HAYAT
'İstanbul dünyanın geleneksel sanatlar merkezi haline gelmeli'

Dünyanın en büyük Hilye-i Şerif'i görücüye çıkacak
HAYAT
Dünyanın en büyük Hilye-i Şerif'i görücüye çıkacak

Ormanda kayboldu: 12 saat sonra bu halde bulundu
Gündem

Ormanda kayboldu: 12 saat sonra bu halde bulundu

Antalya'da Olimpos turizm merkezinde oynarken köpeğinin peşine takılıp ormanda kaybolan 2,5 yaşındaki Şems Ateş Uygur, 12 saat sonra içi su dolu sulama havuzunu kapatan brandanın üzerinde uyurken bulundu. Çocuğunu bulan ekiplere teşekkür eden baba Hakan Uygur, "Olayın şokunu henüz üzerimden atabilmiş değilim. Bütün ekipler aramak için seferber oldu. Allah hepsinden razı olsun. Çok stresli bir geceydi. Çocuğum sağ salim bulunduğu için çok mutluyum" dedi.
A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı
Spor

A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı

A Milli Takımızın İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Rumen teknik adam Mircea Lucescu aday kadroda sürpriz isimlere yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Bizler ülkemizde seçilme yaşını 18'e indirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.
TIR'larla taşınıyor: 20 gün sürecek
Gündem

TIR'larla taşınıyor: 20 gün sürecek

İstanbul'da kapatılan bir fabrikaya ait 6 maya kazanı deniz yoluyla getirildiği İnebolu Limanı'ndan TIR'lara yüklenerek Ankara'ya taşınıyor. Dev kazanları taşıyan TIR'ların güzergahındaki köy yolunda geçit vermeyen bir evin çatısı kesilerek düzenlendi. Zorlu yolculuğun 20 gün sürmesi planlanıyor.
Amasya'da bir deprem daha oldu
Gündem

Amasya'da bir deprem daha oldu

Amasya'da deprem meydana geldi. Merkez üssü Merzifon ilçesi olan depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı. Merzifon saat 07.35'te de 4,1 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.