Afyonkarahisar’da çeyrek asırlık müzik festivalleri

Afyonkarahisar’da 2001’de caz, 2002’de klasik müzikle başlayan festivallere şimdiye kadar yaklaşık 8 bin müzisyen ve sanatçı katıldı. Türkiye-Çekya arasındaki dostluğu yansıtan Afyonkarahisar’daki klasik müzik festivali 23. yılını geride bırakırken, caz festivalinin ise 24’üncüsü 4-8 Haziran’da gerçekleşecek. Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem’in yaptığı her iki festivalde yerli ve büyük kısmı Çekya’dan gelen yabancı müzisyenler konserler veriyor. Bunun yanı sıra akademisyenler, edebiyatçılar, yazarlar ve mesleğinde öne çıkan isimler de söyleşilere katılıyor.
TURİZM İÇİN DE REHBER OLDU
Hayal edilemeyen klasik ve caz festivalleriyle sanatın çıtasını yükseltmeye çalıştıklarını belirten Başkadem, “Akşam konserler, gündüz okul etkinlikleri, sergiler ve atölye çalışmaları hepsi 24 yıla uzanan uzun bir süreç. Klasik müzik festivalinde Afyonkarahisar’da kültürel bir zemin oluşması için çabalıyoruz. Cazda ise turizme destek verebilmeyi hedefliyoruz. O nedenle caz konserlerimizin tarihi mekanların ötesinde turizm odaklı termal otellerde gerçekleşmesi önemli” dedi. Dünyada Afyonkarahisar-Prag benzeri sanatsal işbirliğinin nadir görülebileceğine de dikkat çeken Başkadem, “Seneye de Afyonkarahisar-Prag dostluğunun 20. yılını kutlayacağız. Süreklilik ve sürdürülebilirlik adına gerçekten gurur verici” ifadesini kullandı.