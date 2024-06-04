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Afyonkarahisar’da çeyrek asırlık müzik festivalleri

04:00 - 4/06/2024 Salı
Güncelleme: 02:34 - 4/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Afyonkarahisar’da 2001’de caz, 2002’de klasik müzikle başlayan festivallere şimdiye kadar yaklaşık 8 bin müzisyen ve sanatçı katıldı. Türkiye-Çekya arasındaki dostluğu yansıtan Afyonkarahisar’daki klasik müzik festivali 23. yılını geride bırakırken, caz festivalinin ise 24’üncüsü 4-8 Haziran’da gerçekleşecek. Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem’in yaptığı her iki festivalde yerli ve büyük kısmı Çekya’dan gelen yabancı müzisyenler konserler veriyor. Bunun yanı sıra akademisyenler, edebiyatçılar, yazarlar ve mesleğinde öne çıkan isimler de söyleşilere katılıyor.

TURİZM İÇİN DE REHBER OLDU

Hayal edilemeyen klasik ve caz festivalleriyle sanatın çıtasını yükseltmeye çalıştıklarını belirten Başkadem, “Akşam konserler, gündüz okul etkinlikleri, sergiler ve atölye çalışmaları hepsi 24 yıla uzanan uzun bir süreç. Klasik müzik festivalinde Afyonkarahisar’da kültürel bir zemin oluşması için çabalıyoruz. Cazda ise turizme destek verebilmeyi hedefliyoruz. O nedenle caz konserlerimizin tarihi mekanların ötesinde turizm odaklı termal otellerde gerçekleşmesi önemli” dedi. Dünyada Afyonkarahisar-Prag benzeri sanatsal işbirliğinin nadir görülebileceğine de dikkat çeken Başkadem, “Seneye de Afyonkarahisar-Prag dostluğunun 20. yılını kutlayacağız. Süreklilik ve sürdürülebilirlik adına gerçekten gurur verici” ifadesini kullandı.


Nihayet'in yeni sayısı çıktı: Farklı açılardan hac ibadeti

Hac ibadeti, milyonlarca insanı, belki de hayatlarında ilk ve son kez olmak üzere memleketlerinden çıkartacak, nemli gözlerle izledikleri topraklara getirecek. Bir sohbette, bir vaazda dinledikleri kahramanları ve olayları onlar için yeryüzüne indirecek. O peygamber, o ashap, o mekânlar somutlaşacak, dokunma seviyesine gelecek. Hac ibadeti, üzerine farklı açılardan düşünmeye hem uygun hem layık bir ibadet. Sadece İslam’ın haccı değil, farklı dinlerin hac olarak adlandırdıkları, evinden çıkmayı, yürümeyi, tırmanmayı, kutsal bir merkezi ziyaret etmeyi, kurban kesmeyi içeren o ritüelin kendisi bizzat ilginç. Bütün bu çeşitliliği ve renkliliği içinde hacca bakmaya çalıştığımız bir sayı ile karşınızdayız. Sınırlı sayfalar içinde, neredeyse sınırsız diyeceğimiz bu konuyu kurcaladık. Bu sayıyı hazırlarken de fark ettik: hac üzerine bu tür sayılardan ne kadar yapılsa yine de az. Nihayet bu sayısında, hac ibadetini masaya yatırıyor.


#Festival
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