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Ağır grip dalgası kapıda

Havaların soğumasıyla grip aşısına ilgi arttı. Edirne’deki eczanelerde grip aşısı satışına başladı. Eczacı Şükrü Ciravoğlu, geri ödeme kapsamındaki (reçeteli) grip aşısının 117,17 liradan, reçetesizin 85,12 liradan satışa sunulduğunu söyledi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Ağır grip dalgası kapıda
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, son haftalarda artan grip vakalarının öncü olduğuna dikkat çekerek, “Bu ay daha ağır bir grip dalgası bekliyoruz.” dedi. Prof. Odabaş, havaların erken soğuması ve maske, mesafe, temizlik kuralının gevşemesi nedeniyle bu yıl grip vakalarıının erken görüldüğünü söyledi. “Bizim anladığımız influenza daha görülmeye başlamadı” diyen Odabaş, “Bunlar öncü virüsler. Daha ağır olanları bekliyoruz. İnfluenzalar yavaş yavaş görülmeye başlanacak” ifadelerini kullandı.

ÖLÜMCÜL SEYREDEBİLİYOR

  • Odabaş, şöyle konuştu: “Geçen yıl bu vakitler aşımız olmadığı için tek önlemimiz maske mesafe ve temizlikti. Uyum daha fazlaydı. Geçen sene de bu dönemlerde ikinci dalganın içerisindeydik, uyum daha iyiydi. Aşı olan bireylerin maske, mesafe temizlik önlemlerine ‘nasıl olsa aşılıyım benim bunlara uymam gerekmiyor’ gibi bir yaklaşımı var. Bir grup hiçbir önleme uyma konusunda uyumlu değil. Ne aşı oluyor ne de maske mesafe temizlik önlemlerine uyuyor. Bu gruplar birleşince uyumsuzluk genişledi. Bu nedenle bu sene gribal enfeksiyonları da çok daha fazla göreceğiz ve özellikle 2 yaş altı çocuklarda ve 65 yaş üstü, bağışıklık sistemi düşük olan kişilerde ölümcül seyredebiliyor.”

Enfeksiyon taraması yapılıyor

Sağlık Bakanlığı’nın grip ile ilgili bildirim sistemi olduğunu hatırlatan Odabaş, “Seçilmiş bazı merkezlerde üst solunum yolu belirtileri ile gelen kişilere Kovid-19 ve beraberinde hangi virüslerin olduğuna ilişkin bir tarama yapılıyor. Belirtileri Kovid-19 ile benzer olduğu için her semptomla başvuran kişide Kovid-19 PCR’ının yanı sıra diğer enfeksiyonlar için de örnek almak gerekiyor” dedi.

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