Ağrı şikayetiyle hastaneye gitti: Karnından 4 kiloluk tümör çıktı

Anne dostu doğum elbisesi: Mahremiyete dikkat ediyor

Geliştirdiği 'Dikey Doğum Koltuğu' projesi ile uluslararası alanda dört tane ödül alan Op. Dr. Ayşe Duman, anne dostu ürünlere bir yenisini daha ekledi. Tasarladığı Hubla Doğum Elbisesi ile anne adaylarının doğum sürecinde mahremiyetlerine dikkati çeken Duman, 'Kadının mahremiyetine saygı gösterilmesi kendini güvende hissetmesinin önemli unsurlarından biridir. Aksi durumda, yani mevcut kıyafetlerle kadın kendini güvende hissetmez. Bu durum doğum yolculuğunda anne ve bebek üzerinde olumsuz tesir oluşturur' dedi.