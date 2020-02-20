Hayat Ahmet Kural trafik kazası yaptı Alkollü olduğu ortaya çıktı
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Ahmet Kural trafik kazası yaptı: Alkollü olduğu ortaya çıktı

Altunizade’de 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Araçlardan birinin ünlü oyuncu Ahmet Kural’a ait olduğu öğrenilirken, Kural’ın alkollü olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Ahmet Kural
Ahmet Kural

Altunizade’de 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Araçlardan birinin ünlü oyuncu Ahmet Kural’a ait olduğu öğrenilirken, Kural’ın alkollü olduğu ortaya çıktı.

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