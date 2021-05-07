Ailemiz küçülüyor: Yalnız yaşayanlarda artış var

Türkiye’de ortalama hanehalkı büyüklüğü geçen yıl 3,3 kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumunun “İstatistiklerle Aile 2020” bülteni yayımlandı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye’de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü azalma gösterdi ve 2020’de 3,3 kişiye düştü. İllere göre incelendiğinde, 2020’de ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 5,75 kişi ile Şırnak oldu. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2,61 kişi ile Çanakkale oldu. ADNKS sonuçlarına göre, 2014’te yüzde 13,9 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hanehalklarının oranının 2020’de yüzde 17,9’a yükseldiği görüldü. Tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranı, 2014’te yüzde 67,4 iken geçen yıl yüzde 65,2’ye düştü. Diğer yandan, geniş aile olarak tanımlanan ve en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalklarının oranı aynı dönemde yüzde 16,7’den yüzde 14’e geriledi. Geniş aileden oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu il, 2020’de yüzde 24,4 ile Hakkari; en düşük olduğu il ise yüzde 9 ile Eskişehir oldu. Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının oranı 2014’te yüzde 2,1 iken 2020’de yüzde 2,8’e yükseldi.

EN FAZLA ‘AİLE’ MUTLU EDİYOR

Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2020 sonuçlarına göre, 18 ve üzeri yaştaki bireyler arasında kendilerini en fazla ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı yüzde 69,7 oldu. Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60’ı dikkate alınarak belirlenen sınıra göre yoksulluk oranı 2019’da yüzde 21,3 olarak hesaplandı. Hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 24,1 ile konut ve kira harcamaları alırken, ikinci gıda ve alkolsüz içecek , üçüncü ise ulaştırma oldu.

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