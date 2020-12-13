Aileyi en iyi anlatan filmlere ödül

Siyer Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle bu yıl altıncı kez gerçekleştirilen “Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması”nın ödülleri törenle sahiplerini buldu. Bu yılki yarışmaya 574 eser başvuru yaptı Bu yıl “Aile” teması ile düzenlenen yarışmada, ulusal ve uluslararası olmak üzere kurmaca, belgesel, senaryo ve animasyon kategorilerinde 8 esere ödül verildi. Toplam 63 ülkeden 574 eserin başvuru yaptığı yarışmada, 100 bin Türk lirası değerinde ödül dağıtıldı.

Yarışmanın “Ulusal” bölümünde “En İyi Kısa Kurmaca Film” ödülü Kasım Ördek›in “Yağmur Olup Şehre Düşüyorum”, “En İyi Kısa Belgesel Film” ödülü Taha Ovacı’nın “Yeni Baştan”, “Ulusal En İyi Kısa Senaryo” ödülü Nuri Cihan Özdoğan’ın “Cemre” ve “Ulusal Animasyon Jüri Özel Yapım Destek Ödülü” Mehmet Akif Güler’in “Baca” adlı yapımına verildi. Yarışmanın uluslararası bölümünde ise “En İyi Kısa Kurmaca Film” ödülüne Çek Cumhuriyeti’nden Demet Derelioğlu’nun “Lunchbox” filmi, “En İyi Kısa Belgesel Film” ödülüne İran’dan Mohammadbagher Shahin’in “Malekia” adlı yapımı, “En İyi Animasyon” ödülüne ABD’den Zhie Yang Wenjie Wu-Han Chen’in “Renaidance” adlı filmi ve “En İyi Kısa Senaryo” ödülüne ise İtalya’dan Giorgio Marconi’nin “Code Name Red Crow” adlı yapımı değer görüldü.