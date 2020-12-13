Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Aileyi en iyi anlatan filmlere ödül
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Aileyi en iyi anlatan filmlere ödül

Aileyi en iyi anlatan filmlere ödül

Siyer Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle bu yıl altıncı kez gerçekleştirilen “Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması”nın ödülleri törenle sahiplerini buldu. Toplam 63 ülkeden 574 eserin başvuru yaptığı yarışmada, 100 bin Türk lirası değerinde ödül dağıtıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Toplam 63 ülkeden 574 eserin başvuru yaptığı yarışmada, 100 bin Türk lirası değerinde ödül dağıtıldı.
Toplam 63 ülkeden 574 eserin başvuru yaptığı yarışmada, 100 bin Türk lirası değerinde ödül dağıtıldı.

Siyer Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle bu yıl altıncı kez gerçekleştirilen “Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması”nın ödülleri törenle sahiplerini buldu. Bu yılki yarışmaya 574 eser başvuru yaptı Bu yıl “Aile” teması ile düzenlenen yarışmada, ulusal ve uluslararası olmak üzere kurmaca, belgesel, senaryo ve animasyon kategorilerinde 8 esere ödül verildi. Toplam 63 ülkeden 574 eserin başvuru yaptığı yarışmada, 100 bin Türk lirası değerinde ödül dağıtıldı.

  • Yarışmanın “Ulusal” bölümünde “En İyi Kısa Kurmaca Film” ödülü Kasım Ördek›in “Yağmur Olup Şehre Düşüyorum”, “En İyi Kısa Belgesel Film” ödülü Taha Ovacı’nın “Yeni Baştan”, “Ulusal En İyi Kısa Senaryo” ödülü Nuri Cihan Özdoğan’ın “Cemre” ve “Ulusal Animasyon Jüri Özel Yapım Destek Ödülü” Mehmet Akif Güler’in “Baca” adlı yapımına verildi. Yarışmanın uluslararası bölümünde ise “En İyi Kısa Kurmaca Film” ödülüne Çek Cumhuriyeti’nden Demet Derelioğlu’nun “Lunchbox” filmi, “En İyi Kısa Belgesel Film” ödülüne İran’dan Mohammadbagher Shahin’in “Malekia” adlı yapımı, “En İyi Animasyon” ödülüne ABD’den Zhie Yang Wenjie Wu-Han Chen’in “Renaidance” adlı filmi ve “En İyi Kısa Senaryo” ödülüne ise İtalya’dan Giorgio Marconi’nin “Code Name Red Crow” adlı yapımı değer görüldü.
Abone Ol Google News
Sizin çevreciliğinizi Diyarbakır sokaklarında gördük

Sizin çevreciliğinizi Diyarbakır sokaklarında gördük

Bakan Kurum'dan HDP'li vekillere sert tepki.
Bu sefer tamamen yok ederiz

Bu sefer tamamen yok ederiz

​Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a sert uyarı.
Yüzünü görmek istiyorum

CHP'li Emir'in test kitleriyle ilgili iddialarına cevap verdi.
Fenerbahçe evinde kazanamıyor

Fenerbahçe evinde kazanamıyor

​Sarı lacivertliler üç haftadır evinde galibiyet alamıyor.
Hala Anadolu <br>hocası kafasında

Hala Anadolu
hocası kafasında

​Rıdvan Dilmen'den Erol Bulut'a sert sözler.
Türkiye'nin adres sistemi değişiyor

Türkiye'nin adres sistemi değişiyor

Adres istenen her yerde dokuz haneli kod kullanılacak.

Memur bey<br>ceza yazın lütfen

Memur bey
ceza yazın lütfen

​Bekçilerin yanında durup arkadaşını ihbar etti.
İyileşen hasta<br>sayısı dört kat arttı

İyileşen hasta
sayısı dört kat arttı

​Türkiye'nin 12 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

Kayseri'de<br> gol olmadı

Kayseri'de
gol olmadı

​Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'la 0-0 berabere kaldı.

​Yabancı yatırımları eleştiren CHP'ye sert tepki.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.