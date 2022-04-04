Ajda Pekkan Erdoğan sözleri yüzünden muhalefetin hedefinde: Eleştirileri önemsemiyorum

Şarkıcı Ajda Pekkan, geçtiğimiz gün verdiği bir röportaj yüzünden sosyal medyada gündem oldu. Ajda Pekkan, röportajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleşen programlara katılması üzerine iktidar karşıtları tarafından gelen eleştirilere değindi.

"ERDOĞAN'I MİLLETİMİZ SEÇTİ"

Eleştirileri anlamsız bulduğunu belirten Pekkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm millet tarafından seçimle belirlenmiş bir kişi olduğunu söyledi. Sabah gazetesinin haberine göre, Erdoğan'ın şahısları değil Türkiye'yi temsil ettiğini vurgulayan Pekkan, şu ifadelerle devam etti:

"Beni, Cumhurbaşkanımız, devletimiz herhangi bir organizasyona davet ettiği zaman tabii ki müsaitlik durumuma göre icabet edip katılıyorum.

"ELEŞTİRİLERİ ÖNEMSEMİYORUM"

Sosyal medyada bu tarz eleştirileri de çok önemsemiyorum bu açıdan. Ben incinmediğim her yere giderim. Benim için önemli olan bu."

Pekkan bu sözlerinin ardından ise birçok kullanıcı tarafından yeniden tepki görmeye başladı.

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