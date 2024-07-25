21. kez düzenlenecek Akbank Kısa Film Festivali'ne başvurular başladı. 17-27 Mart 2025’te yapılacak festivalin “Yarışma Bölümü” için 27 Aralık’a kadar çalışmalar gönderilecek. Başvuran eserler arasından, festival jürisinin değerlendirmeleriyle belirlenecek Ulusal Yarışma bölümünde “En İyi Kısa Film” 125 bin lira, Genç Bakışlar bölümünde “En İyi Film” 40 bin lira ve Forum: Senaryo Yarışması bölümünde “En İyi Senaryo” 70 bin lira ödülün sahibi olacak. Uluslararası Yarışma bölümünde “En İyi Uluslararası Film” 3 bin dolarla ödüllendirilecek. Katılımcılar başvuru formuna akbank-kisafilmfestivali.com ve akbanksanat.com adreslerinden erişebilir.