Akdeniz'de büyük tehlike: Hobi amaçlı dalış yaptı öyle bir şey kaydetti ki...

Antalya'da amatör olarak su altı görüntülemesi yapan Kılıç Coşkun, Yat Limanı'ndaki Mermerli Plajı ve Karaalioğlu Parkı altındaki falezlerde dalış yaptı. Kamerasıyla su altındaki canlıları görüntüleyen Coşkun, Akdeniz'de istilacı tür olarak adlandırılan aslan balığını görüntüledi. Hint Okyanusu'nda yaşayan ve en zehirli balık türlerinden biri olan aslan balığı, deniz dibinde yavaş hareket ederek diğer türdeki balıklarla görsel şölen oluşturdu.
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Dünyada Hint Okyanusu'nda yaşayan ve en zehirli balık türlerinden biri olan aslan balığı, deniz suyunun ısınmasıyla doğal yaşam alanından çıkarak, önce Akdeniz'i ardından Ege Denizi'ni istila etti. Hızla çoğalan aslan balığı, yılda yaklaşık 2 milyon yumurta bırakıyor. Deniz canlılarını yok eden balık, Antalya'da Kekova, Kaş ve Kalkan'dan sonra Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan ile Marmaris ve Bodrum, İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçeleri açıklarında balıkçı ağlarına takıldı.
AYAĞINA DÜŞTÜ <br> <br> Uzmanlar, zehirli olan aslan balığına dokunulmaması uyarısında bulunurken, Antalya'da oturan Serdar Söyler, denizde, kayalık bölgede zıpkınla aslan balığı avladı. Söyler, avladığı aslan balığını kıyıya çıkardıktan sonra zıpkının ucunda ölmesini bekledi. Telef olan balık, zıpkından kayarak, Söyler'in ayağına düştü. Balığın dikenlerinin zehirli olduğunu bilen Söyler, hastaneye gitmeden önce buzla ayağına müdahale etti.
AYAĞINDAKİ DOKULAR ÖLDÜ <br> <br> Ayağı şişen Serdar Söyler, hastaneye giderek, durumu anlattı. Müdahaleden sonra acıları kesilmeyen Söyler, defalarca hastaneye gitti. Söyler'in ayağında doku ölümü gerçekleştiği tespit edildi. Balığın üremesini engellemek amacıyla avladığını kaydeden Söyler, Zıpkının ucunda balığı denizden çıkardım. Zıpkında ölmesini bekledim. Balık ölünce gevşedi, geri doğru kayarak yere düştü. Balığın zehirli dikeni ayağıma hafifçe dokundu. Zehirleyebileceğini bildiğim için buzla tedavi uyguladım, sonra hastaneye gittim diye konuştu.
Doktorların ilk kez bu tip vaka ile karşılaştığını söylediğini belirten Söyler, Daha önce karşılaşmadıkları için nasıl bir tedavi uygulayacaklarını bilemediler. Serum verdiler ama uyguladıkları tedavi, zehirli bir hayvanın sokmasına karşı yapıldı. Hastaneden ayrıldım ama ayağım çok şişti. Birkaç defa daha hastaneye gittim. Ayağımın belirli noktaları suyla doldu dedi.
ÖLÜSÜ BİLE ÖLDÜRÜYOR <br> <br> Aslan balığının ölüsü ya da dirisiyle temas edilmemesi gerektiğini kaydeden Söyler, Temas edilirse de ilk anda sıcak suyla müdahale etmeleri gerekiyormuş. Ben bunu bilmediğim için önce buz uygulaması yaptım birkaç dakika. Meğerse tam tersini yapmam gerekiyormuş. O kadar kuvvetli bir zehiri var ki ölüsü bile bir insanı öldürebiliyor diye konuştu.
'SICAK SUYLA MÜDAHALE EDİN' <br> <br> Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise Olay karada gerçekleşmiş. Denizde korkmaya gerek yok. Bu tür vakalar ya ağda tutma sonrası ya da olta ve zıpkın sonrası avlanmada gerçekleşiyor. Serdar beyin ayağında doku ölümü gerçekleşmiş. Bu tür olaylarda genelde sıcak su uygulanması gerekiyor. Ayak, yakacak dereceye kadar sıcak suda bekletilseydi bu hale gelmeyecekti. Bu uygulama zehrin etkisini kaybetmesini sağlıyor. Eğer müdahalede gecikilme olursa ciddi durumlarla karşılaşılabilirdi dedi.
TÜRKİYE'YE KIZILDENİZ'DEN GELDİ <br> <br> Aslan balığının çok hızlı üreyen ve tehlikeli tür olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Gökoğlu, zehirli dikenlerinin tehlike saçtığını kaydetti. Türkiye sularına Kızıldeniz'den gelen aslan balığına kesinlikle dokunulmaması konusunda uyaran Gökoğlu, Küresel ısınma nedeniyle Kızıldeniz yoluyla Akdeniz'e geçiş yapan bu tür, çok yavaş hareket ediyor. Dokunulmadığı sürece zarar vermez diye konuştu.
ASLAN BALIĞI <br> <br> Pektoral (göğüs) yüzgeçlerinde bulunan zehirli dikenlere sahiptir. Bu sırt yüzgeçlerindeki dikenimsi yapılar zehirlidir. Aslan balığı bu yapıları ile bir canlıyı sokması halinde öldürebilir. Doğal yaşam alanları Hint-Pasifik Okyanusu ve Kızıldeniz'de mercan resifleri olan avcı, etçil bir balıktır. Bunlar volitan aslan balığının genel özelliklerinden birkaçı. Her ne kadar doğal yaşam alanları Hint-Pasifik Okyanusu olsa da insan etkenleri sonucu bazı türlerinin, Atlas Okyanusu'na, Amerika'nın doğu sahillerine ve Karayipler'e uzanan bir alanda yayıldığı görüldü. Aslan balıkları göz alıcı renkleri, gösterişli yüzgeçleri, kırmızı ve esmer çizgileriyle tuzlu su akvaryumlarında beslenebilen bir prestij balığıdır. Bakımı uzmanlık isteyen aslan balığının yetişkin ergin bireyleri 35-38 santim uzunluğa ve 480 gram ağırlığa kadar ulaşabilen bir balıktır. Aslan balıkları kendinden küçük balık, yumuşakçalar ve eklembacaklılar ile beslenebilen avcı bir türü olduğu için en az 250-300 litrelik standart tuzlu su karışımında kendi boyutlarına uygun büyüklükte balıklar ile topluca bakılabilir.
Ayağına düşen 'aslan balığı' öldürüyordu
Antalya'da amatör balıkçı Serdar Söyler, zıpkınla avladığı aslan balığının (pterois miles) ayağına düşmesi nedeniyle zehirlendi. Günlerce tedavi gördüğünü, ayağındaki dokunun öldüğünü belirten Söyler, "Aslan balığının ölüsü bile öldürüyor" dedi.
"Antalya'da sık görülmeye başlandı"
Kentte makine mühendisliği yapan Kılıç Coşkun, hobi olarak su altı fotoğrafçılığı yaptığını belirterek, "Hobi amaçlı su altı görüntülemesi yapıyorum. Falezlerde aslan balığını görüntüledim. Tropikal bölgelerde yaşayan aslan balığı, son dönemde Antalya'da sık görülmeye başladı" dedi.
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Uzmanları uyardı
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, son dönemde denize girenlerin aslan balığı tedirginliği yaşadığını dile getirdi. Aslan balığının kayalıklarda bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, "A
slan balıkları özellikle kayalık alanlarda ve kaya oyukları içinde yaşar. Kayalık bölgede insanın boyunu aşacağı noktalara kadar gelebilir. Aslan balıkları yakalandığı zaman elle temas edilmemeli, çarpma anında dikenlerinin batması durumunda vakalar yaşanabilir. Kayalık bölgelerde özellikle vatandaşımızın ayakkabı giymesi, kayadaki midye, istiridyelerin ayaklarını kesmemesi, deniz kestanelerinin batmaması için önemli. Bu balığın dikeninin ayağımıza temas etmemesi açısından da faydası olabilir ama henüz aslan balığı ile ilgili bir vaka yok. Herkes rahatlıkla denize girebilir" diye konuştu.
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İçerdiği zehir nedeniyle tüketilmesi insan sağlığı açısından son derece tehlikeli olan balon balığı, Akdeniz’de yaşamayı sevdi. Uzmanlar, tüketilmesi durumunda ölüme bile neden olan balon balığının artık Akdeniz’in bir üyesi olduğunu ve Türkiye’de sıkça karşılaşıldığını belirterek, kesinlikle yenmemesi uyarısında bulundu.
“Balon balıkları Akdeniz’in doğal bir bileşeni” <br> <br> Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas, balon balıklarıyla ilgili açıklama yaptı. “Balon balıkları Akdeniz’in doğal bir bileşeni. Artık bunu söyleyebiliriz” diyen Doç. Dr. Ayas, bu balıkların Kızıldeniz’den geldiğini söyledi.
Türkiye’nin tüm Akdeniz sahillerinde balon balığı bulunduğunu kaydeden Ayas, “Akdeniz’de yaşayan ve çok popüler olanlar aslında benekli balon balıkları dediğimiz biraz iri olup balıkçıların sıklıkla karşılaştıkları balıklar. Bu dönemde cüce balon balığı dediğimiz, çok büyümeyen bir tür de popülasyonunu artırdı. Aslında ülkemizde tüm Akdeniz sahillerinde bu balıklarla karşılaşabiliriz. Balıkçılar bu balıklarla çok fazla karşılaşıyorlar” diye konuştu.
“Balon balıkları TTX dediğimiz öldürücülüğü çok yüksek bir toksin içeriyor, kesinlikle tüketilmemeli” <br> <br> Balıkçılardan balon balığıyla ilgili sürekli şikayetler duyduklarını dile getiren Ayas, balon balıklarının av malzemelerine zarar verebilen canlılar olarak karşımıza çıktığını vurguladı. Ancak,asıl önemli olanın bu balıkların çok tehlikeli bir zehir içermeleri olduğuna dikkat çeken Ayas, “Vurgulamamız gereken en önemli şey; balon balıklarının TTX (tetrodotoksin) dediğimiz öldürücülüğü çok yüksek bir toksin içermesi. Bunların kesinlikle tüketilmemesi gerekir...
Hem Avrupa’da hem ülkemizde balon balıklarının tüketimi yasaklanmıştır. İlgili bakanlığın sirkülerinde balon balıklarının avlanması ve karaya çıkartılması yasaktır. Şimdi tatil dönemi de geliyor. Artık bu korona günlerinden sonra deniz sezonu umarım açılacak. Bu çerçevede yerli ve yabancı turistlerin bu balıklarla karşılaşma olasılıkları da artıyor tabi. Burada dikkat etmemiz gereken şey; balon balıklarının kesinlikle tüketilmemesi. Bunun dışında insana herhangi bir zararı bulunmuyor” ifadelerini kullandı.
“Balon balıklarıyla birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz” <br> <br> Balon balıklarının koylarda lokalize olduklarına ve özellikle liman içlerinde çok fazla bulunduklarına işaret eden Doç. Dr. Ayas, bu balıkların insana doğrudan saldırmasıyla ilgili çok fazla kayıt olmadığını belirtti. Balon balıklarının artık Akdeniz’e yerleştiklerini ve Akdenizli olduklarını vurgulayan Ayas, şöyle devam etti: “Balon balıklarıyla birlikte yaşamaya alışmalıyız artık. Nasıl ki, depremle birlikte yaşamayı öğreneceksek balon balıklarıyla da birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Bunların zehirli ve yendiğinde çok tehlikeli canlılar olduklarını ve tüketmememiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor artık...
Bununla ilgili ülkemizde çok sayıda çalışma yapıldı zaten. Medya çok yer verdi bu balığa. İnsanlar bunları duyuyorlar ve öğreniyorlar. Aslında birlikte yaşama sürecimizin en önemli parçası buydu; yani bilgiyi paylaşmak. Bu türlerin artık en önemli tehlikesi zaten sistemik olarak tükettiğinizde zehrin vücudunuzda yaptığı tahribat olduğu için tüketiminin engellenmesi çok önemli. Bu anlamda hem yasal süreçlerin hem bilgilendirmenin ülkemizde yeteri kadar yapıldığını düşünüyorum.”
“Çok zehirli bir toksin ve panzehiri de yok” <br> <br> Balon balığı tüketildiği takdirde ölüme kadar götürdüğü uyarısında bulunan Doç. Dr. Ayas, “Sinir sistemini etkileyen bir toksin bu. Sinir impuls iletimini engelleyerek; solunum ve çeşitli organların çalışmasını engelleyerek ölüme yol açıyor. Çok zehirli bir toksin. Bu toksini nötralize edecek bir ilaç da yok. Böyle bir durumda hastaneye gittiğinizde yan tedavilerle sizi hayatta tutmaya çalışıyorlar. Çok tehlikeli bir toksin ve panzehiri de yok” şeklinde konuştu.
“Mersin’de hemen hemen her yerde karşılaşabiliriz” <br> <br> Balon balıklarının daha çok resif benzeri yerler ya da kayalık alanlarda yaşamayı sevdiklerini ve oralarda alan hakimiyeti kurduklarını ifade eden Ayas, “Mersin’de hemen hemen her yerde balon balıklarıyla karşılaşabiliriz ama özellikle Erdemli’den sonra Anamur’a kadar olan bölgede her koyda bu balıklarla karşılaşabiliriz. Çünkü bunların sevdiği ortamlar, deniz sistemleri ve kayalık zemine sahip bölgeler buralar. Öte yandan, şunu da söylemek gerekiyor; sadece balon balıkları değil, lesepsiyen göç dediğimiz Kızıldeniz göçünde balon balığı dışında da çok sayıda toksin içerebilecek potansiyeli olan deniz canlısı geliyor. Dolayısıyla bilmediğimiz balığı tüketmeyelim” dedi.
Öldürücü balon balıkları artık Akdenizli
Süveyş Kanalı'nın 1800'lerin sonunda açılmasıyla Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçiş yapan balon balığı, günümüzde artık Akdeniz'in bir bileşeni oldu. Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas, öldürücülüğü çok yüksek bir toksin içeren ve bu nedenle kesinlikle tüketilmemesi gereken balon balığının Akdeniz'deki varlığına artık alışmak gerektiğini belirterek, “Nasıl ki depremle birlikte yaşamayı öğreneceksek balon balıklarıyla da birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz” dedi.
Tatilciler tedirgin
Konyaaltı Sahili'nde denize giren Sıla Keklikçi de Antalya'da aslan balığının yoğunlaştığını duyduğu için kayalık bölgede denize girmediğini söyledi. Kumsalda denize girmeyi tercih ettiğini aktaran Keklikçi, "Aslan balığının Antalya'da fazlalaştığını duyduk. Genelde kayalıklarda oluyormuş. Üstündeki dikenlerden zehirleniliyormuş. Kayalık alanda denize girmeyi tercih etmiyoruz. O nedenle kumsala gelip, denize giriyorum" dedi.
Doğal yaşam alanları Hint-Pasifik Okyanusu ve Kızıldeniz'de mercan resifleri olan avcı, etçil bir balıktır. Pektoral (göğüs) yüzgeçlerinde bulunan zehirli dikenlere sahiptir. Bu sırt yüzgeçlerindeki dikenimsi yapılar zehirlidir. Aslan balığı bu yapıları ile bir canlıyı sokması halinde öldürebilir. Aslan balıkları göz alıcı renkleri, gösterişli yüzgeçleri, kırmızı ve esmer çizgileriyle tuzlu su akvaryumlarında beslenebilen bir balıktır.