Akdeniz'de büyük tehlike: Hobi amaçlı dalış yaptı öyle bir şey kaydetti ki...

“Mersin’de hemen hemen her yerde karşılaşabiliriz” <br> <br> Balon balıklarının daha çok resif benzeri yerler ya da kayalık alanlarda yaşamayı sevdiklerini ve oralarda alan hakimiyeti kurduklarını ifade eden Ayas, “Mersin’de hemen hemen her yerde balon balıklarıyla karşılaşabiliriz ama özellikle Erdemli’den sonra Anamur’a kadar olan bölgede her koyda bu balıklarla karşılaşabiliriz. Çünkü bunların sevdiği ortamlar, deniz sistemleri ve kayalık zemine sahip bölgeler buralar. Öte yandan, şunu da söylemek gerekiyor; sadece balon balıkları değil, lesepsiyen göç dediğimiz Kızıldeniz göçünde balon balığı dışında da çok sayıda toksin içerebilecek potansiyeli olan deniz canlısı geliyor. Dolayısıyla bilmediğimiz balığı tüketmeyelim” dedi.