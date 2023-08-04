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Akdeniz'de yüzey sıcaklığı rekor kırdı: Daha önce böylesi görülmedi

Deniz Araştırmaları Vakfı, Akdeniz'in ortalama yüzey suyu sıcaklığının 28,4 dereceye çıktığını duyurdu. Daha önce bu seviyelerin hiç görülmediği ifade edildi.

12:26 . 4/08/2023 Cuma
DHA
Akdeniz'de yüzey sıcaklığı rekor kırdı.

Akdeniz'de yüzey sıcaklığı rekor kırdı.

Türkiye sıcaklıklarda mevsim normallerinin üzerini yaşıyor. Özellikle ülkenin güney kıyıları sıcaklıktan kavruluyor. Akdeniz'de geçen hafta ortalama yüzey sıcaklığının tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 28,4 dereceye ulaştığı açıklandı.

Deniz yüzey suyu sıcaklığında rekor

Tüm zamanların rekoru olarak gösterilen bu ölçüme yönelik TÜDAV ve European Greens uyarıda bulundu. Geçen hafta yapılan ölçümlere ilişkin TÜDAV'dan yapılan açıklamada, “Akdeniz'in ortalama yüzey suyu sıcaklığı daha önce hiç görülmemiş bir seviye olan 28,4 dereceye çıktı. Bu durum, deniz yaşamını ciddi şekilde etkileyerek türlerin yok olmasına potansiyel olarak yol açabilir" denildi. European Greens'den yapılan açıklamada ise “Bunun deniz yaşamı üzerinde önemli bir etkisi olacak ve türlerin kaybına yol açacaktır. Denizlerimizi ve okyanuslarımızı korumalıyız ve deniz biyoçeşitliliğini korumalıyız" ifadeleri kullandı.

"Bunların hepsi ciddi risk"

TÜDAV Genel Sekreteri Dr. Sibel Sezer, Akdeniz havzasının iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ve etkilenecek sıcak noktalardan biri olduğunu belirterek, “Akdeniz havzasında da Doğu Akdeniz en kırılgan niteliğe sahip. Dolayısıyla bunların hepsi ciddi risk, bu ısı artışı bize senaryolarda da gösterilen bir olaydı. Bunlara şaşırmıyoruz, her sene gittikçe bu rekor daha da kırılabilir" dedi.


"Eyyam-ı bahur" sıcakları hayvanları da etkiledi: Aslan parkı sakinleri fıskiyelerle serinliyor
"Eyyam-ı bahur" sıcakları hayvanları da etkiledi: Aslan parkı sakinleri fıskiyelerle serinliyor

Antalya'da Berkem Aslan Diyarı sakinleri, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini tanımlayan "eyyam-ı bahur"dan etkilenmemesi için farklı yöntemlerle serinletiliyor. Hava sıcaklığının 33 dereceye, nem oranını ise yüzde 70'e ulaştığı Antalya'da sıcak havalar insanlar kadar hayvanları da etkiliyor. Manavgat ilçesinde bulunan ve barındırdığı 27 aslanın yanı sıra kaplan, ayı, maymun, timsah, sürüngenler, deniz aslanı ve foklar ile kenti ziyaret eden turistlerin ve Antalyalıların ilgi gösterdiği yaşam parkında eyyam-ı bahur tedbirleri alındı. Hayvanların sıcak havalardan korunmaları için belirli aralıklarla kafeslerindeki fıskiyeler açılıyor. Ayı, timsah ve kaplan gibi hayvanlar da yaşam alanlarına kurulan havuzlara girerek serinliyor.


#Eyyam-ı Bahur
#Deniz Araştırmaları Vakfı
#Akdeniz
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