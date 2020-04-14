Hayat AKOM uyardı İstanbulda sağanak yağış kapıda
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AKOM uyardı: İstanbul’da sağanak yağış kapıda

İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) kentin yarın sabah saatlerinden itibaren Balkanlar’dan gelen alçak basınç sistemiyle beraber serin ve yağışlı havanın etkisini göstereceği konusunda İstanbulluları uyardı.

Haber Merkezi İHA
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AKOM’un paylaştığı verilere göre, İstanbul’da orta kuvvette esen lodos, yarın yerini kuzeyli rüzgarlara (poyraz) bırakacak. Rüzgarın kuvvetlenmesi (40-60 kilometre/saat) ile sıcaklıkların 6 ila 12 derece birden azalıp mevsim normallerinin altına düşeceği ve yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Türkiye yağışlı havanın etkisine giriyor: Önce lodos sonra sağanak etkili olacak
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Türkiye yağışlı havanın etkisine giriyor: Önce lodos sonra sağanak etkili olacak

Öğle saatlerine dikkat!

Yarın öğle saatlerine kadar Çatalca, Silivri ve Büyükçekmece gibi batı ilçelerinde yer yer etkili olması beklenen yağışların, öğle saatlerinden sonra il geneline yayılması, gece saatlerinden sonra ise bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

Balkanlar'dan soğuk hava geliyor: Sıcaklık 6 ila 12 derece azalacak
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Balkanlar'dan soğuk hava geliyor: Sıcaklık 6 ila 12 derece azalacak
  • Perşembe gününden itibaren hafta boyunca herhangi bir yağış beklenmezken, sıcaklıkların tekrar kademeli olarak artarak 18-20 dereceler civarına yükseleceği tahmin ediliyor.
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