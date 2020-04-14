AKOM uyardı: İstanbul’da sağanak yağış kapıda

AKOM’un paylaştığı verilere göre, İstanbul’da orta kuvvette esen lodos, yarın yerini kuzeyli rüzgarlara (poyraz) bırakacak. Rüzgarın kuvvetlenmesi (40-60 kilometre/saat) ile sıcaklıkların 6 ila 12 derece birden azalıp mevsim normallerinin altına düşeceği ve yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

GÜNDEM Türkiye yağışlı havanın etkisine giriyor: Önce lodos sonra sağanak etkili olacak

Öğle saatlerine dikkat!

Yarın öğle saatlerine kadar Çatalca, Silivri ve Büyükçekmece gibi batı ilçelerinde yer yer etkili olması beklenen yağışların, öğle saatlerinden sonra il geneline yayılması, gece saatlerinden sonra ise bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

GÜNDEM Balkanlar'dan soğuk hava geliyor: Sıcaklık 6 ila 12 derece azalacak