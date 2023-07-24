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Hayat

Akrebin soktuğu çoban ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde akrebin soktuğu 24 yaşındaki çoban Ferhat Aykaç, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

12:02 . 24/07/2023 Pazartesi
DHA
Tedavi altına alınan Aykaç'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tedavi altına alınan Aykaç'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Siirt'teki olay, sabah saatlerinde Çemikari Yaylası'nda meydana geldi. Yaylada çobanlık yapan Ferhat Aykaç’ı akrep soktu. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Kara yoluyla ulaşımın sağlanamaması nedeniyle, olay yerine ambulans helikopter sevk edildi.

Aykaç, ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle bölgeden alınarak 3'üncü Komando Tugayı’na, buradan da ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Aykaç'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

#Siirt
#Pervari
#Ferhat Aykaç
1 saat önce
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