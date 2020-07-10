Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Aksarayda maddi imkansızlıklar yüzünden okuyamayan Ayşenura müjde Biz seni okutacağız
AKTÜEL

Aksaray’da maddi imkansızlıklar yüzünden okuyamayan Ayşenur’a müjde: Biz seni okutacağız

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun, köy ziyareti sırasında, maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimine devam edemeyen lise çağındaki Ayşenur Göktaş'a "Sen okuyacaksın, seni biz okutacağız." diye söz verdi. Genç kız aldığı müjdeli haberle gözyaşlarına boğuldu.

Haber Merkezi AA
Genç kız aldığı müjdeli haberle gözyaşlarına boğuldu.
Genç kız aldığı müjdeli haberle gözyaşlarına boğuldu.

Aksaray'dan yürekleri ısıtacak bir haber geldi. Vali Hamza Aydoğdu, Karkın köyünü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Meyve bahçesinde Kadın Kalkınma Kooperatifi üyeleri ile görüşen Aydoğdu, bahçede günlük yevmiyeci olarak çalışan lise öğrencisi Ayşenur Göktaş ile eğitim üzerine bir süre sohbet etti.

  • Aydoğdu, ailesinin maddi imkansızlıklar nedeniyle kendisini okula gönderemediğini, gözyaşları içinde anlatan Ayşenur Göktaş'a, "Sen okuyacaksın. Bizim önceliğimiz sizlersiniz, sizlerin okuması lazım." diye yanıt verdi.

Uzaktan eğitime de İstiklal Marşı ile başlıyorlar
OYNAT 00:56
Uzaktan eğitime de İstiklal Marşı ile başlıyorlar
Türkiye'de koronavirüs önlemleri doğrultusunda okullar uzaktan eğitime geçerken, bazı özel okullar da canlı dersler ile eğitimlere kesintisiz devam ediyor. Uzaktan eğitimde de her hafta dersler okulda olduğu gibi İstiklal Marşı ile başlayıp hafta sonunda yine Marş ile bitiyor.


Gerekli kayıtlar alınacak

Bu durumdaki aileler ile görüşüleceğini ve kızlarının eğitim hayatının devam etmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını vurgulayan Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ı arayarak, maddi imkansızlıklar nedeniyle okuyamayan kızların, gerekli değerlendirmelerin ve ihtiyaçlarına ilişkin düzenlemelerin ardından kayıtlarının alınması talimatını verdi.

MEB okulların açılacağı tarihi açıkladı
GÜNDEM
MEB okulların açılacağı tarihi açıkladı

"Bizim önceliğimiz kızların okutulması"

"Seni biz okuturuz" sözü ile Ayşenur Göktaş'ı gözyaşlarına boğan Vali Aydoğdu da "Ağlama, sen bizi de ağlatacaksın, senin okuman lazım. Bizim önceliğimiz kızların okutulması." diyerek, Ayşenur'un ve okula devam edemeyen diğer kızların eğitimlerini sürdürmesi için gerekli desteğin sağlanacağını vurguladı.

  • Maddi imkansızlıklar nedeniyle okulunu bırakmak zorunda kaldığını belirten Göktaş ise "Okulu bıraktıktan sonra günlük yevmiyeci olarak çalışmaya başladım. Vali Bey, eğitimim için gerekli desteği vereceğini söylediğinde çok mutlu oldum." diye konuştu.

Verilere bakar öyle açarız: Bakan Selçuk 31 Ağustos tarihinin temenni olduğunu vurguladı
GÜNDEM
Verilere bakar öyle açarız: Bakan Selçuk 31 Ağustos tarihinin temenni olduğunu vurguladı

Vali söz verdi

Ayşenur'un annesi Gülgün Göktaş da kızının tekrar eğitimine devam etmesinden memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "İmkanımız yoktu, kızımı okutamadım. Köyümüzde kızım gibi okuyamayan kızlarımız var. Vali Bey söz verdi, inşallah kızım okuluna tekrar devam edecek." ifadesini kullandı.

Abone Ol Google News
Çocukları ölümtuzağına çekiyor

Çocukları ölüm
tuzağına çekiyor

Jonathan Galindo isimli hesaplarla yayılıyorlar.
Başakşehire zorlu rakip

Başakşehir'e zorlu rakip

​UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi.
Dünyanın gözü Ayasofyada: Yerli ve yabancı medya kuruluşları yoğun ilgi gösteriyor

Erken final

Erken final

Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu.

​Aynı anda füze, roket ve top atabiliyor..

'Maçı tekrar edin'

'Maçı tekrar edin'

​Süper Lig ekibinden 'kural hatası' başvurusu.

Defineci terörü

Defineci terörü

​Masallara inanıp 700 yıllık çınarı önce kazdılar sonra yaktılar.

Süper Lig'de <br>haftanın 11'i

Süper Lig'de
haftanın 11'i

​Kadroda en yüksek puanı iki isim aldı.

60 saniyede <br>banka soygunu

60 saniyede
banka soygunu

​Ankara'da hırsızlar kapısını levyeyle açtıkları bankayı boşalttı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.