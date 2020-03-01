Hayat Akupunkturla 40 kilo verdi, artık yemek yerken utanmıyor
DİYET

Akupunkturla 40 kilo verdi, artık yemek yerken utanmıyor

Akupunkturla 40 kilo verdi, artık yemek yerken utanmıyor

Antalya'da 128 kiloyken restoranlarda bakışlardan rahatsız olan Semih Karakoç (21), akupunkturla 40 kilo verdikten sonra artık utanmadan yemek yemeye başladığını söyledi. Karakoç, bir zamanlar denize atletle girerken, şimdi yazı sabırlıkla beklediğini aktardı.

Haber Merkezi DHA
Semih Karakoç (21), akupunkturla 40 kilo verdi.
Semih Karakoç (21), akupunkturla 40 kilo verdi.

Antalya'da 128 kilo olan Semih Karakoç, 4 kür akupuntur tedavisinin ardından 40 kilo verdi. 23 günlük ilk akupuntur tedavisinde önce 13 kilo veren 1.89 boyundaki Karakoç, 4 kürün sonunda 88 kiloya indi. Kilo verdikten sonra hayata daha pozitif baktığını, kiloluyken yapmaya utandıklarını artık rahatlıkla yaptığını söyleyen Semih Karakoç, çok mutlu olduğunu ifade etti.

"132 kiloya kadar çıktım"

128 kilo olduğu dönemlerde restoranlarda yemek yerken çok utandığını anlatan Karakoç, “İnsanların bakışlarından rahatsız oluyordum. Sanki bana bakarken 'pis boğaz' dediklerini düşünüyordum. Yemek yiyemiyordum. Şimdi rahatlıkla yemek yiyorum" dedi.

  • Çocukluğunda da kilolu olduğunu belirten Karakoç, “12 yaşından sonra hızla kilo almaya başlamıştım. Bir dönem 132 kiloya kadar çıktım. Diyetle 128 kiloya düştüm. Diyetlerde başarılı olamadım. Sonra annemin önerisiyle akupunkturla zayıflamaya karar verdim" diye konuştu.

DHA
Antalya'da 128 kilo olan Semih Karakoç, 4 kür akupuntur tedavisinin ardından 40 kilo verdi.

"Akupunkturla kilo veremem diye düşünmüştüm"

  • Akupuntur tedavisiyle zayıflama kararı verdiğinde önceleri kilo verebileceğine çok inanmadığını belirten Semih Karakoç, “Başlangıçta biraz tedirgin olmuştum ama kilo verdiğimi görünce devam ettim. Kilo vermeye başlayınca daha çok zayıflamak istedim. Şu anda 88 kiloyum ama biraz daha kilo vermek istiyorum" dedi.

"Yağlarım sarkıyordu şimdi kuş gibiyim"

Kilolu dönemlerinde denize girerken de utandığını anlatan Karakoç, “Yağlarım sarkıyordu. Atletle giriyordum. Artık özgürce denize gireceğim" dedi.

128 kilo olduğu dönemlerde alışveriş için mağazalara gittiğinde giysi denerken aynaya bakıp 'Ben bu muyum?' dediğini söyleyen Semih Karakoç, “Şimdiyse aldığım kıyafet üstüme oturuyor. Artık başardım. Mutluyum. Daha da devam edeceğim. Biraz daha fazlalığım var" şeklinde konuştu.

Kendi kahvehanesinde çalışırken öğlene doğru enerjisinin bittiğini ifade eden Karakoç, “Şimdi kuş gibiyim. Adımlarımı atarken çok rahatım" ifadelerini kullandı.

Akupunktur yaparken ciğerini deldiler
HAYAT
Akupunktur yaparken ciğerini deldiler

"Bu hastanın başarısı"

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uzmanı Dr. Dündar Kaçar ise bu başarının Semih Karakoç'un başarısı olduğunu söyledi. Dr. Kaçar, “Semih 4 kürde 40 kilo verdi. Verilen kiloya vücudun adaptasyon sağlaması için her kür arasında birkaç ay ara verdik. Başlangıçta 128 kiloydu, şu anda 88 kilo. Bu bizim değil, hastanın başarısı. Bu bizi çok mutlu etti" dedi.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uzmanı olarak, danışanlarına sadece yol gösterdiğini belirten Dr. Dündar Kaçar , “Bir kişi kilo vermeyi kafasına koyduysa, eninde sonunda başarılı olacaktır. Kilo vermek için kararlılık ve hekimine inanmak önemli" diye konuştu.

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