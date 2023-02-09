|
Hayat

Akut şefi uyardı: Eğitimsiz gönüllüler ve yalan ihbarlar deprem bölgesinde müdahaleyi aksatıyor

AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Akverdi, yardım ve ihbarlarla ilgili "Bu sürecin her biri, birtakım bilgilerle ve eğitimle donatılmayı gerektiriyor çünkü vatandaşlarımız bu bilgiye sahip değilse yardım etmek isterken zarar verebilirler; bu konu çok önemli” dedi.

09:26 . 9/02/2023 Perşembe
AA
Eğitimsiz gönüllüler ve yalan ihbarlar deprem bölgesinde müdahaleyi aksatıyor

Eğitimsiz gönüllüler ve yalan ihbarlar deprem bölgesinde müdahaleyi aksatıyor

AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Zeynep Yosun Akverdi, İskenderun Teknik Üniversitesi'nde oluşturulan koordinasyon merkezinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin 10 ili etkilediğini hatırlattı. İlk depremden itibaren 706'sı sahada olmak üzere 885 gönüllü ile bölgede çalışma yürüttüklerini belirten Akverdi, bu kişilerin, kendi sistemlerinde kentsel arama kurtarma eğitimi almış personel olduğunu vurguladı. Akverdi, "Burada onlarla çalışıyoruz. Tabii ki burada yardım etmek isteyen pek çok vatandaşımız, gönüllü insan var. Herkes arama ve kurtarma çalışması yapamaz. Deneyimli personel grubu olması gerekiyor." dedi.

Kendilerine yardım etmek isteyenleri anladıklarını dile getiren Akverdi, ancak arama kurtarmanın farklı bir alan olduğuna işaret etti.


"Yalan ihbarlar konusunda da sıkıntı yaşıyoruz"

Zeynep Yosun Akverdi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hepimiz aynı duygular içindeyiz ama bu yöndeki teklifleri ne yazık ki kabul edemiyoruz. Ayrıca yalan ihbarlar konusunda da sıkıntı yaşıyoruz. Bu iki konu özellikle buradaki koordinasyon ekiplerinin, yetkililerin ve bizlerin çalışmalarını sekteye uğratabiliyor. Dolayısıyla buradaki çalışmaları kendi ekiplerimiz ve gönüllülerimizle veriyoruz. 3 bin 500 gönüllümüz var, bunlardan eğitimini tamamlamış olanlarla sahadayız."

İstanbul'daki genel merkezlerinde acil durum yönetimleri olduğunu belirten Akverdi, ayrıca AFAD'ın koordinasyonunda Ankara'da bir ekiplerinin görev başında bulunduğunu söyledi.

"Vatandaşlarımız yetkililerin planı dışında gelmesin"

Olay yerlerinde de kendi yönetimlerinin olduğu bilgisini veren Akverdi, şu ifadeleri kullandı: "Tüm bu çalışmalar bir plan çerçevesinde yapılıyor ve bu planın dışında olup da buraya gelmek isteyen vatandaşlarımız özellikle şehirler arası trafiği yoğunlaştırıyorlar. Bölgelere geldiklerinde şehir içinde çeşitli arama noktalarına ulaşım gerçekten çok sıkışıyor. Yardım etmek için kendi aracıyla gelenleri çok iyi anlıyoruz ama trafik nedeniyle AFAD, AKUT veya diğer kurtarma ekiplerinin araçları enkaz bölgelerinde zorluk yaşıyor. Dolayısıyla bu vatandaşlarımızın yetkililerin yönlendirmesi dışında bölgelere gelmemesini öneriyoruz, bu çok önemli."



"Eğitimsiz gönüllüler, yardım etmek isterken zarar verebilirler"

Akverdi, şu ana kadar AKUT görevlilerinin 78 kişiyi enkazdan sağ çıkardığını kaydetti. Yıkıntılar arasında 33 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını anlatan Akverdi, "Bu çalışmaları tamamen eğitimli personelle yaptık. Kazazedelerimizin enkazdan çıkarılıp ambulanslara aktarılması sırasındaki süreçte de eğitimli personelimizi kullanıyoruz. Bu sürecin her biri, birtakım bilgilerle ve eğitimle donatılmayı gerektiriyor çünkü vatandaşlarımız bu bilgiye sahip değilse yardım etmek isterken zarar verebilirler; bu konu çok önemli."


#akut
#Kahramanmaraş
#hatay
1 saat önce
default-profile-img
Akut şefi uyardı: Eğitimsiz gönüllüler ve yalan ihbarlar deprem bölgesinde müdahaleyi aksatıyor
İslahiye'de depremzedeler çadır kente yerleştirildi asker çorba dağıttı
Gaziantep Ayşe-Polat Sitesi'ndeki binanın enkazından 76 saat sonra 3 kişi sağ çıkarıldı
Borussia Dortmund, Almanya Kupası'nda Bochum'u yendi
Almanya'dan Türkiye ve Suriye'ye yapılan aramalar 17 Şubat'a kadar ücretlendirilmeyecek
Hong Kong Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.