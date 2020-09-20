Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Alarm kurarak uyananlara ertelemeden kalkın tavsiyesi
GENEL SAĞLIK

Alarm kurarak uyananlara ertelemeden kalkın tavsiyesi

Kısa sürede uyanıp uyanmak uyku düzenini bozuyor ve vücudumun performansını etkiliyor. Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Genel Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, "Alarm denilen uyandırma sistemlerini sabah erken zamanlara ayarlayıp 5'er 10'ar dakika geciktirmek uykuyu bozan bir durum. Uykunun derin fazı, sabaha doğru oluyor. İlla ki alarm kurmamız gerekiyorsa uyanmamız gereken saate ayarlamak ve bunu iptal edip süreci uzatmamak gerekiyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği uzmanı da olan Vural Fidan, biyolojik saatin dışında bir saate uyum göstermeye çalışmanın vücut metabolizmasını bozan önemli bir faktör olduğunu belirtti.

Uykunun önemli olan 4 fazının bulunduğunu ifade eden Fidan, şöyle konuştu:

  • "Biyolojik saatin dışında uyanmamız gerektiği için söz konusu 4 fazın derin fazına ne yazık ki giremiyoruz. Giremediğimiz bu fazı alarmla bölmeye başlarsak bu süreç daha da zorlaşıyor. Kişinin hem zihinsel hem de bedensel dinlenmesinde problem yaratıyor. 'Alarm' denilen uyandırma sistemlerini sabah erken zamanlara ayarlayıp 5'er 10'ar dakika geciktirmek uykuyu bozan bir durum. Uykunun derin fazı, sabaha doğru oluyor. İlla ki alarm kurmamız gerekiyorsa uyanmamız gereken saate ayarlamak ve bunu iptal edip süreci uzatmamak gerekiyor. Çünkü ne kadar uzatırsak uyku kalitemizin ve uyku süremizin bozulmasına neden oluyor."

"Çocukluk döneminde okul başarısında azalmaya neden oluyor"

Vural, kısa süreler için uyanıp yeniden uyumanın uyku düzenini bozmasının yanı sıra vücudun her türlü performansını olumsuz etkilediğine işaret etti.

Uyku düzeninin bozulmasının kişinin hem zihinsel hem de fiziksel aktivitelerinde günlük performansını azalttığını belirten Vural, "Çocukluk döneminde böyle bir durumla karşılaşmak okul performansında ve başarısında azalmaya yol açıyor. Mutlaka uyanacağımız saate alarmı kurmamız gerekiyor. Alarmı ötelememek lazım." diye konuştu.

Abone Ol Google News
Başakşehirde maç başladı

Başakşehir'de maç başladı

​Başakşehir sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor.
Ağır hasta sayısı yine arttı

Ağır hasta
sayısı yine arttı

​Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.
Çamurluktan kilolarca çıktı

Çamurluktan kilolarca çıktı

​Emekli polisin aracından çıkanlar şaşkına çevirdi!
Dünya onun peşinde

Dünya onun peşinde

​Elazığ'da üretildi, yurt dışında da büyük ilgi görüyor.
Mesaiye devam

Mesaiye devam

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı.
Arayıp 'koronavirüs var' demiş

Arayıp 'koronavirüs var' demiş

Akılalmaz iddia, müşterileri böyle korkutmuş.
Hafter'in olmadığı<br>siyasi çözüme açığız

Hafter'in olmadığı
siyasi çözüme açığız

Libya Savunma Bakanı Nemruş, 'Öfke Volkanı' şehitlerini hatırlattı.
Aylarca evine kimseyi almadı

Aylarca evine kimseyi almadı

Koronavirüs bayram ziyaretine gelen kızından bulaştı.
Görünce <br>şok geçirdiler

Görünce
şok geçirdiler

21 aracın camını sopayla kırdı.
Bakan Koca uyardı

Bakan Koca uyardı

"Aynı anda iki virüsle savaşmayalım."
En çok 'Türkiye'de tatil' aratıldı

En çok 'Türkiye'de tatil' aratıldı

Türkiye, İngilizler için en popüler tatil yeri.​
31 milyonu aştı

31 milyonu aştı

Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu.
'Mavi' dolunay gerçekleşecek

'Mavi' dolunay gerçekleşecek

NASA açıkladı: Nadir görülüyor.
Zorunlu olacak

Zorunlu olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıkladı.
'Anadolu Aslanı' atışması gülümsetti

'Anadolu Aslanı' atışması gülümsetti

Valiler arasında yaşanan atışma büyük beğeni topladı.
Zamana meydan okuyor

Zamana meydan okuyor

​Çivisiz cami 200 yıldır dimdik ayakta.
Brezilya'dan inanılmaz görüntüler!

Brezilya'dan inanılmaz görüntüler!

​Her gün bin kişinin öldüğü ülkede plajlar dolu...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.