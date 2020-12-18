Albayrak Grubu'ndan gelecek nesillere miras: 15 bin zeytin fidanı toprakla buluştu

Zeytin yaprağının bağışıklık güçlendirici etkisine dikkat çekmek ve doğa bilincine katkı sağlamak amacıyla tüm çalışanlarına zeytin fidanı hediye eden Albayrak Grubu, 15 bin zeytin fidanını toprakla buluşturdu. Özellikle koronavirüs salgınında zeytin yaprağının iyileştirici gücüne sık sık vurgu yapan şirketin düzenlediği ağaç dikme etkinliği Albayrak Spor Kulübü kampüsünde gerçekleştirildi. Etkinlik, Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk ve Kurumsal İletişim Müdürü Esad Sivri tarafından organize edildi.

YAPRAĞINDAN MEYVESİNE ŞİFALI

Zeytin fidanı dikme etkinliğinde açıklama yapan Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk, zeytinin yaprağından meyvesine kadar her şeyiyle insan sağlığına önemli faydalar sağladığına dikkat çekti. Grubun, sürdürülebilirlik adına doğaya önemli katkılar sağladığını söyledi. Yavuztürk sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaklaşık üç aylık bir süreçte Kovid-19 virüsüyle mücadele kapsamında, tüm çalışanlarımıza günde iki defa zeytin yaprağı çayı ikram ediyoruz. Etkisini gördük ve pozitif vaka sayısı tüm ofislerimizde önemli derecede azaldı. Zeytin ağacının maddi ve manevi tüm dünyaya katkısı büyük. Biz de Albayrak Grubu olarak tüm çalışanlarımıza zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Bugün burada toprakla buluşturduğumuz fidanların, gelecek nesillere şifa olmasını dileriz”

FAYDALARI SAY SAY BİTMİYOR

Anadolu’da bazı yörelerde sakız gibi çiğnenen zeytin yaprağının, halk arasında çay olarak da virüslere karşı etkili bir şifa kaynağı olduğu biliniyor. Kahvaltıda meyvesinin tüketildiği zeytinin, çekirdeğinden yağına kadar her türlü ürününden faydalanılıyor. Kur'an-ı Kerim'de de adı geçen meyvelerden biri olan zeytinin faydaları saymakla bitmiyor. İlaç sanayiinde, bitkisel takviye tedavilerde çeşitli şekillerde faydalanılan zeytin yaprağının 1800'lü yıllarda meydana gelen sıtma salgınında da etkili biçimde kullanıldığı biliniyor. Uzmanlar, her sabah bir tane yaş zeytin yaprağını çiğnenerek dil altında beklettikten sonra posasının atılmasının bağışıklığa faydalı olacağını belirtiyor.