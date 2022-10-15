Albayrak Medya’dan 15 Ekim Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü’nde anlamlı adım: Sesli Yolculuklar

Albayrak Medya bu proje için ilk olarak, Bilge Çocuk dergisinin Ekim ayında çıkan Görme Engelliler Özel sayısındaki ‘Peygamberimiz Güvenilir Biriydi.’ başlıklı yazıyı seslendirdi. Görme engelli çocukların dergilerdeki eğlenceli ve bilgilendirici içeriklerden uzak kalmaması için hazırlanan bu projede seslendirilen eser Albayrak Medya’nın Soundcloud ve Spotify hesaplarına yüklenerek ücretsiz bir şekilde okurlara sunuldu.

Gurur verici bir sosyal sorumluluk projesi olan ‘Sesli Yolculuklar’ yalnızca çocuklar için planlanmadı. Her ay zengin, çeşitli içeriklerle her yaş grubunun dinleyebileceği bir sesli kütüphane yapmayı planlayan Albayrak Medya, projenin başarılı olması ve görme engelli herkesin faydalanabileceği bir içerik haline gelmesi için durmaksızın çalışmaya devam ediyor.

REKLAM

https://linktr.ee/sesliyolculu...



