Hayat Albayrak Medyadan 15 Ekim Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Gününde anlamlı adım Sesli Yolculuklar
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Albayrak Medya’dan 15 Ekim Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü’nde anlamlı adım: Sesli Yolculuklar

Albayrak Medya, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü için anlamlı bir projeye imza attı. Birçok yayına ev sahipliği yapan Albayrak Medya Grubu, görme engelliler için hikayelerini sesli bir şekilde dinleyicileriyle buluşturduğu projesini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Albayrak Medya’dan 15 Ekim Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü’nde anlamlı adım: Sesli Yolculuklar
Albayrak Medya anlamlı bir projeye imza attı.

Albayrak Medya bu proje için ilk olarak, Bilge Çocuk dergisinin Ekim ayında çıkan Görme Engelliler Özel sayısındaki ‘Peygamberimiz Güvenilir Biriydi.’ başlıklı yazıyı seslendirdi. Görme engelli çocukların dergilerdeki eğlenceli ve bilgilendirici içeriklerden uzak kalmaması için hazırlanan bu projede seslendirilen eser Albayrak Medya’nın Soundcloud ve Spotify hesaplarına yüklenerek ücretsiz bir şekilde okurlara sunuldu.

Gurur verici bir sosyal sorumluluk projesi olan ‘Sesli Yolculuklar’ yalnızca çocuklar için planlanmadı. Her ay zengin, çeşitli içeriklerle her yaş grubunun dinleyebileceği bir sesli kütüphane yapmayı planlayan Albayrak Medya, projenin başarılı olması ve görme engelli herkesin faydalanabileceği bir içerik haline gelmesi için durmaksızın çalışmaya devam ediyor.

https://linktr.ee/sesliyolculu...
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