Alçılı ayağıyla otomobil kullandı: Çarptığı kadın ölünce gözyaşı döktü

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Kanal istanbul olursa ne olur? Kanal İstanbul neden istenmiyor? Kanal istanbul para kazandıracak mı? Kanal İstanbul projesinin Türkiye ekonomisine faydaları neler? Kanal İstanbul nereden geçiyor? Kanal istanbul hangi ilçeleri etkileyecek? Kanal İstanbul’un tehlikeleri var mı? Bu soruların cevapları ve Kanal İstanbul’a dair tüm detaylar haberimizde.

Türkiye’nin tarihine damga vuracak Kanal İstanbul projesinde geri sayım başladı. Proje kapsamında inşa edilecek altı köprüden ilkinin temeli 26 Haziran Cumartesi günü atılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘çılgın proje’ olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul projesi, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Projeye dair çok sayıda soru soruluyor ve yanıtlar aranıyor. Kanal İstanbul projesi neden yapılmalı?