Hayat Alçılı ayağıyla otomobil kullandı Çarptığı kadın ölünce gözyaşı döktü
AKTÜEL

Alçılı ayağıyla otomobil kullandı: Çarptığı kadın ölünce gözyaşı döktü

Eskişehir’de sol bacağı alçılı Burak Toplar, kullandığı otomobille yolun karşısına geçmek isteyen Hanife Alper’e (68) çarptı. Ağır yaralanan Hanife Alper, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, sürücü Toplar gözyaşlarına hakim olamadı.

Haber Merkezi DHA
Alçılı ayağıyla otomobil kullandı: Çarptığı kadın ölünce gözyaşı döktü
Hastaneye kontrole gitmek isteyen vatandaş, yaşlı kadının hayatını kaybetmesine neden oldu

Eskişehir'de sol bacağı dizinden aşağısı alçılı olan Burak Toplar yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Hanife Alper'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alper'in ilk müdahalesi, sağlık ekiplerince yapıldı. Hanife Alper, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalbi duran Alper, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

OTOMOBİL OTOMATİK VİTESLİ

Kazanın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Burak Toplar, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Toplar’ın kısa süre önce alçılı bacağından ameliyat olduğu ve kullandığı otomatik vitesli otomobille hastaneye kontrole gittiği öğrenildi.

Tekirdağ'da sahte içkiden bir kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM
Tekirdağ'da sahte içkiden bir kişi hayatını kaybetti

Zabıtaya yakalanacağını anlayınca toprağa gömdü
GÜNDEM
Zabıtaya yakalanacağını anlayınca toprağa gömdü

Görünce çığlık attılar: Aracın jantında 22 kilometre mesafedeki ilçeye geldi
GÜNDEM
Görünce çığlık attılar: Aracın jantında 22 kilometre mesafedeki ilçeye geldi
Abone Ol Google News
Geleneğin son temsilcisi

Geleneğin son temsilcisi

​Bir zamanlar gelinler Şerife ninenin evinin önünde sıraya girerdi.
Herkesin nefesini tuttuğu o an

Herkesin nefesini tuttuğu o an

​Vücuduna demir saplanan çocuğu sedye üstüne çıkarak kurtardı.
Kanal İstanbul projesi ve akıllara gelen tüm sorular

'Selam' <br>gençlerle buluştu

'Selam'
gençlerle buluştu

​Albayrak Grubu hat sergisi TÜGVA'da.

Erdoğan, AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor.

​15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

​Mesut Özil ile ilgili sözler ortalığı karıştırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

​'Hodri meydan' diyerek yedi medya kuruluşuna çağrıda bulunmuştu

​"Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar avro bütçe ayıracağız."

'Beklenilen ve gereken adımları içermekten uzak'
Silivri’de yağmurun ardından ceviz boyutunda dolu yağışı
Gündem

Silivri’de yağmurun ardından ceviz boyutunda dolu yağışı

Silivri’de, aniden bastıran yağmur yerini ceviz büyüklüğünde doluya bıraktı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Araçlarını korumak isteyenler benzin istasyonlarına sığınırken yağış ve dolu nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
Doktorun inanılmaz hayat mücadelesi: Demir korkuluklara saplanan çocuğu sedyenin üzerine çıkarak kurtardı
Hayat

Doktorun inanılmaz hayat mücadelesi: Demir korkuluklara saplanan çocuğu sedyenin üzerine çıkarak kurtardı

Yalova’da yaşayan 12 yaşındaki çocuk, erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek, bahçedeki demir korkuluklar kalbine saplandı. 8 gün yoğun bakımda kalan küçük çocuk, doktorların müdahalesiyle hayata döndü. Doktorun, sedyenin üzerine çıkarak küçük çocuğa müdahale ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kanal İstanbul projesi ve akıllara gelen tüm sorular
Gündem

Kanal İstanbul projesi ve akıllara gelen tüm sorular

Türkiye’nin tarihine damga vuracak Kanal İstanbul projesinde geri sayım başladı. Proje kapsamında inşa edilecek altı köprüden ilkinin temeli 26 Haziran Cumartesi günü atılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘çılgın proje’ olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul projesi, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Projeye dair çok sayıda soru soruluyor ve yanıtlar aranıyor. Kanal İstanbul projesi neden yapılmalı? Kanal istanbul olursa ne olur? Kanal İstanbul neden istenmiyor? Kanal istanbul para kazandıracak mı? Kanal İstanbul projesinin Türkiye ekonomisine faydaları neler? Kanal İstanbul nereden geçiyor? Kanal istanbul hangi ilçeleri etkileyecek? Kanal İstanbul’un tehlikeleri var mı? Bu soruların cevapları ve Kanal İstanbul’a dair tüm detaylar haberimizde.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.