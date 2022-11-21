Hayat Algoritmanın dördüncü bölümü yayında Kurallar mı? Disiplin mi?
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Algoritma'nın dördüncü bölümü yayında: Kurallar mı? Disiplin mi?

Yeni Şafak'ın canlı yayın serisi Algoritma'nın dördüncü bölümünde, Ersin Çelik ve Muhammed Yazıcı 'Kurallar mı? Disiplin mi?' konusunu konuşuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Algoritmanın dördüncü bölümü yayında: Kurallar mı? Disiplin mi?
​Algoritma'nın dördüncü bölümü yayında: Kurallar mı? Disiplin mi?

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve İlahiyatçı- Yazar Muhammed Yazıcı, Algoritma'nın yeni bölümünde ''Kurallar mı? Disiplin mi?' konusunu masaya yatırıyor.

Algoritma'nın dördüncü bölümünü izlemek için:


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