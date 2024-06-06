Ali Erbaş Hoca açıkladı: Türkiye’den 85 bin Hacı adayının yüzde 53’ü kadın

Mekke-i Mükerreme’de açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ''Birkaç gün içerisinde tüm hacı adaylarımız kutsal topraklara gelmiş olacak inşallah. Bu sene hacca gelen vatandaşlarımızın yaş ortalaması 60. Yaş itibariyle en küçük ve en büyük hacı adayımızla sizleri bilahare buluşturacağız inşaallah'' ifadelerini kullandı.
'Bin 736 din görevlisi hocamızla irşat faaliyeti yürütüyoruz'
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın, her yönüyle en güzel şekilde hac ibadetini yerine getirmeleri ve evlerine dönmeleri için azami gayret gösteriyoruz.
Öncelikle hac ibadetini bir irşat sürecine dönüştürmek istiyoruz. Bu amaçla en yetkin hocalarımızdan 76 kişilik özel bir irşat ekibimiz var. 430 kadın irşat görevlimiz var. Yine 378 kafile başkanı ve bin 736 din görevlisi hocamızla irşat faaliyeti yürütüyoruz.
Diyanet TV ve Diyanet Dijital ekiplerimiz buradalar. Yaptıkları yayınlar ve ürettikleri içeriklerle irşat hizmetlerimizi daha güçlü ve kalıcı hale getiriyorlar.
'84 bin hacı adayının yüzde 53'ü kadın'
Toplam 4.128 kişilik bir ekiple Mekke’de ve Medine’de hacılarımıza hizmet ediyoruz. Söz konusu ekibimiz içerisinde sağlık alanında hizmet veren 503 kişilik bir sağlık ekibi de bulunmaktadır.
Bu sene 84 bin 942 vatandaşımız hac ibadeti için kutsal topraklara geliyor. Bu sayının yüzde 53’ü kadın, yüzde 47’si erkeklerden oluşuyor. Bugün itibariyle hacı adaylarımızın büyük çoğunluğu Mekke ve Medine’ye intikal etti.
Birkaç gün içerisinde tüm hacı adaylarımız kutsal topraklara gelmiş olacak inşallah. Bu sene hacca gelen vatandaşlarımızın yaş ortalaması 60. Yaş itibariyle en küçük ve en büyük hacı adayımızla sizleri bilahare buluşturacağız inşaallah.
'Suudi Arabistan’ın yetkililerine de çok teşekkür ediyorum'
Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de çocuklardan özel bir grup da oluşturduk. Sizleri onlarla da buluşturacağız inşallah.
Şu ana kadar hac için kutsal topraklarda bulunan 7 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına Rabbimizden sabr-ı cemil niyaz ediyorum.
Sözlerimin sonunda şunu da ifade etmek isterim. Vatandaşlarımızın hac ibadetini en güzel şekilde yerine getirmesi noktasında Suudi Arabistan hac bakanlığıyla çok iyi bir iş birliğimiz var. Biliyorsunuz “Tarik-i Mekke” projesiyle vatandaşlarımızın havaalanında hiç bekletilmeden intikalleri sağlanıyor. Buradan, hacılara yönelik hizmetleri için dost ve kardeş ülke Suudi Arabistan’ın yetkililerine de çok teşekkür ediyorum.