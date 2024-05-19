Ali Haydar Haksal’a vefa

Yitiksöz, 22. sayısıyla okuruyla buluştu. Duran Boz yönetimindeki 96 sayfalık derginin ön kapağını Yasin Mortaş fotoğrafıyla üç isim süslüyor: Cihan Aktaş, Ali Haydar Haksal ve Suavi Kemal Yazgıç. Necat Çavuş bir dizeyle kapakta: Ve bir şair hatırlayabilir / Başka şairlerin unuttuklarını da. Arka kapakta da Mortaş fotoğrafıyla Mustafa Köneçoğlu’nun şiiri var. Duran hoca, ön sözde şöyle diyor: Yitiksöz ... Birbirini bütünleyenlerin adresi olma çabasından ödün vermeyenlerin toparlanma yeri oluyor. Bu sayıda aralarında Cahit Koytak, Suavi Kemal Yazgıç, Sinem Bozhöyük ve Ekrem Elmas gibi isimlerin olduğu on üç şair yer alıyor. Yitiksöz’deki arkadaşlar geniş bir Ali Haydar Haksal dosyası hazırlayarak, yazara ‘yaşarken’ vefa göstermiş. Kalemleri sağ olsun, bileklerine kuvvet! Fotoğraflarla desteklenen Haksal bölümüne onu tanıyan isimler katkı vermiş. Arif Ay’ın Gül Işığına Tutulmuş Şiirler yazısıyla açılan dosyada, Osman Koca, Osman Bayraktar, Mehmet Özger, Ömer Hatunoğlu ve Necip Evlice’yi görüyoruz. Ümit Zeynep Kayabaş da Haksal’la ‘öykücülük’ dünyası üzerine geniş bir söyleşi gerçekleştirmiş. Bu sayının hikâyecileri Cihan Aktaş, Kazak edebiyatçı Şärbanuw Qonaqbayqızı Beysenova. (Metni Aşur Özdemir çevirmiş), Hasan Keklikçi ve Ahmet Şevki Şakalar. Atıf Bedir, Maraşlı rahmetli şair Kâmil Aydoğan’ı anlatmış. Yazılarıyla Ali Galip Yener ve Aliye Uslu Üstten’in de yer aldığı sanat, edebiyat ve düşünce dergisine, yitiksoz@gmail.com e posta adresinden ulaşılabilir.

Değinmeler...

Uluslararası Arap Romanı Ödülü’nün 17’ncisini, Gökyüzü Renginde Bir Maske isimli romanıyla Filistinli tutuklu yazar Basim Hendekçi kazandı. Hapiste kaldığı süre içinde iki şiir kitabı, çok sayıda romanı ve 250’ye yakın makalesi yayımlanan ve bazı eserleri Fransızcaya da çevrilen yazarın kitabı, 133 eser arasından seçildi. Ramallah’taki bir mülteci kampında yaşayan arkeolog Nur’un, bir İsrailliye ait paltonun içinde bulduğu ‘mavi kimlik’le İsraillilerin arasına karışıp arkeolojik kazılara katılması ve sonrasındaki gelişmeleri ele alan romanı listenize alıp, okuyun derim.

Yitiksöz’den:

Sanatçının ruh dünyası kendi özelidir. Bu, yapılanları da anlamlandırmayı gerekli kılar. Sorumluluk duygunuz var ise, daha özenli ve bir çaba içinde olmanız zorunludur. Yazma eylemini sıradanlık olarak görmüyorum. Çabamı besleyen bir yönüm var. ... Biz yaratılmış insanlarız, insan yaratılmış olandan besleniyor ve kendini bunların içinde çoğaltıyor.

Ali Haydar Haksal

Ahsen İlhan

4 Soru: Ahsen İlhan

1 Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Dergi dostu da denilebilir. Dergi sayfalarıyla aramdaki bağ çocukluğuma dayanıyor. Çocukluğumda, âşık atışmalarıyla ahlaki mesaj veren köşelerin müdavimiydim.

2 Takip ettiğiniz dergiler var mı?

Tasavvuf ve tarih muhtevalı dergiler her zaman ilgimi çekmiştir. Haber Ajanda ve Kültür Ajanda dergileri hem içinde bulunduğum hem de bir okur gözüyle takip ettiğim mümtaz yayınlar. Ayrıca Keşkül, Derin Tarih, İlim ve İrfan gibi sayfa kokusuyla buluştuğum dergileri ve web üzerinden yayın yapan dergi kapsamlı sair yayınları takibe gayret ediyorum.

3 En son hangi dergiye katkı sundunuz?

Güncel yazarları arasında bulunduğum Haber Ajanda ve Kültür Ajanda’da haftalık ve aylık makaleler yazıyorum. Sağlıcakla ve İlim ve İrfan dergilerine bulmaca sayfası hazırlıyorum. Fırsat buldukça yazı gönderdiğim birkaç kıymettar dergi daha bulunuyor.

4 Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?

Mezkur dergilerde beni çeken şey derinlik ve göz alıcı spektrum. Bilgi aktarımı ile fikir sonsuzluğunun sentezini hissettiğim tüm çalışmalar dikkate değer. Bu ay yayımlanan Haber Ajanda dergisi özel sayısını bu temayülüme referans olarak gösterebilirim.

Kalbine dön, şiire dön!

Sivas’ta yayımlanan Aşkar, 70. sayısıyla okuruna merhaba dedi. Aziz Mahmut Öncel yönetimindeki derginin kapağında Fransız ressam Camille Bombois imzalı bir çalışma var. Kapağa ayrıca dört konu çıkarılmış. Açılışı şiirle yapıyoruz. Murat Özel, Osman Nuri Tolar, Özgür Ballı, Yunus Emre Altuntaş, Cumali Yakan, Semih Samyürek, Çağrı Subaşı, Sevde Yaşar Çimen, Muharrem Demirci, Ahmet Emerce, İbrahim Akbulut, Kerim Ağaç ve Hüseyin Yavuz bu sayının şairleri. Akif Hasan Kaya, Aysun Ellidokuzoğlu, Ali Kurt ve Ahmet Ergin de hikâyeciler. Aşkar’ın şairlerinden Özgür Ballı’yla Kaçıncı Tekil kitabı üzerine bir söyleşi gerçekleştirilmiş. Bahis açılmışken Ballı’nın Baharsa Bahar başlıklı şiirinden bir alıntıyla devam edelim: günleri çözeriz düğümler sorun değil / buluruz bir yolunu yaşamak fena değil / hem zaten ölünce can acımak olmayacak / hem şimdi bahar geldi bak baharsa bahar / canımın ne isteyeceğine kimse karışamaz. Dergi ekibi tarafından hazırlanan Poligon’da Mustafa Melih Erdoğan, Özgür Ballı, Çağrı Subaşı (iki yazıyla) ve Osman Özbahçe var. Taarruzname yazarları, İdris Ekinci, Yunus Emre Altuntaş ve Eyüp Aktuğ. Son bölüm Kitap’ta Gökhan Özbek’i görüyoruz. Özbek, İdris Ekinci’nin Direniş Mümkündür’ünü irdeliyor. 96 sayfalık serbest edebiyat dergisine, azizmahmutaskar@gmail.com e posta adresinden veya 0 505 260 93 47-

0 507 766 95 89 no’lu telefonlardan ulaşılabilir.

Ramazan ve edebiyat

Türk Dili, 868. sayıya ulaştı. Yönetmenliğini Osman Mert’in yaptığı dergiyle ilgili yazımın başlığını bizi eski ramazanlara götüren Abdullah Uçman hocadan ödünç aldım. Cemal Kurnaz’ın metninin başlığı Burhân-ı Katı Tercümesi’nde Türklerle İlgili Bilgiler. Sedat Balyemez, bir şiir yazısıyla bu sayıda. Tuba Dere, Manas’ın kadınlarını yazmış. Cantürk Coşkun, Ahmet Hamdi Tanpınar’a bir mektup kaleme almış. İbrahim Şahin, okurlar için Henry W. Decker imzalı Saf Şiir VII: Genel bir Değerlendirme başlıklı metni çevirmiş. Abdullah Ezik, Oğuzhan Murat Öztürk’le konuşmuş. Söyleşi Deniz Kızı Eftalya üzerine. Mustafa Kirenci’nin inceleme yazısı Diriliş’in Mekânları’nı konu alıyor. Bu sayının şairleri, Tacettin Şimşek, Mehmet Aycı, Yasin Mortaş, Ahmet Doğru ve Fikret Çelik. Hikâyeleriyle katılanlarsa Zeynep Sati Yalçın, Salim Nizam, Kaşem İsabeyli (Hikâyeyi İmdat Avşar aktarmış) ve Ayşe Ünüvar. Dergiye Gulzar Mammadova, Engin Çetin, Ebubekir Eraslan ve Hatice Çay inceleme yazılarıyla; İdris Nebi Uysal, Muhsin Macit ve Kadir Uzun kitap değerlendirme metinleriyle katkı vermiş. Bir itiraf: Türk Dili elime geç ulaştığı için yazı da geçikmiş oluyor.

112 sayfalık dergiye, turkdili@tdk.gov.tr e posta adresinden veya 0 312 427 28 79 no’lu telefondan ulaşılabilir.







