AliErbaşYalnızDeğildir: İslamiyeti, Müslümanları ve Diyaneti İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alanlara tepki çığ gibi büyüyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ramazanın ilk cuma namazını Ankara Hacı Bayram Camii'nde, temsili Cuma namazını kıldırdı. Prof. Dr. Erbaş, Cuma hutbesinde tüm insanlığa, "Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın islamî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu Hiv virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör #BUKONUŞULUYOR Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, zina ve eşcinsellik ile ilgili sözleri nedeniyle hedef gösterildi. Ankara ve İzmir baroları Erbaş hakkında suç duyurusunda bulununca Twitter'da Erbaş'a destek kampanyası başlatıldı. 300 bin tweet #AliErbaşYalnızDeğildir etiketiyle birlikte atıldı. REKLAM #EvdeKal (@yenisafak)'in paylaştığı bir gönderi ( 27 Nis, 2020, 12:09öö PDT )

Eşcinselliği, gayri meşru ilişkiyi ve nikahsız hayatı savundular

Bir din adamı olarak Kur'an-ı Kerim'in emirlerini Müslüman halka anlatan Erbaş, LGBT lobisinin harekete geçirdiği kurumların eleştiri oklarının hedefi oldu. Eşcinselliği, gayri meşru ilişkiyi ve nikahsız hayatı savunanlar Erbaş'ı hedef gösteren açıklamalar yayınladı.

Müslümanlara ve Kur'an-ı Kerim'e hakaret edildi

Terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen İnsan Hakları Derneği (İHD), Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunurken Ankara Barosu ve İzmir Barosu da yazılı açıklama yaparak Prof. Dr. Erbaş'ı hedef aldı.

Ankara Barosu yazılı açıklamasında; Ali Erbaş'ı hedef alarak "Sesi çağlar öncesinden gelen ses" ifadeleriyle Müslümanlara ve Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlere hakaret etti.

İslam'a, Müslümanlara ve Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlere hakaret eden bu topluluk karşısında ise sosyal medyada inanılmaz bir birliktelik oluştu.

#AliErbaşYalnızDeğildir

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, eşcinsellik ile ilgili sözleri nedeniyle linç edilince Twitter'da Erbaş'a destek kampanyası başlatıldı. Aralarında bakanlar, milletvekilleri, bürokrat, gazeteci ve akademisyenlerin de olduğu yüzbinlerce kişi #AliErbaşYalnızDeğildir etiketiyle paylaşım yaparak linç kampanyasının karşısında durdu. 24 saatte atılan yaklaşık 500 bin tweet atıldı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek mesajı

Fahrettin Altun'un Erbaş yapılan psikolojik şiddete tepkisini ortaya koydu.

Türkiye adeta ayağa kalktı

Siyasiler, sivil toplum örgütü temsilcileri, avukatlar ve gazeteciler ardı ardına açıklamalar yaparak Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hakkında suç duyurusu ve başlatılan linç girişiminin karşısında yer aldılar.

Şentop: Şiddetle kınıyoruz

Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı eleştiren açıklamasına ilişkin yazılı açıklama yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ''Diyanet İşleri Başkanımızın şahsına ve özellikle onun şahsı bahane edilerek İslam'a yapılmaya çalışılan saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.

GÜNDEM TBMM Başkanı Şentop: Diyanet İşleri Başkanımıza yapılan saldırıyı kınıyorum



KULAKLARI VAR DUYMAZLAR...

Ali Erbaş'ı hedef almasına ve hakaretlerine bir tepki de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi: "Çağlar öncesinden diyerek küstahça küçümsediğiniz o ses, İslam’ın kıyamete dek sürecek çağlar üstü sesidir. Kulakları var duymazlar..."

GÜNDEM Ali Erbaş'ı hedef gösteren Ankara Barosu yöneticileri hakkında soruşturma

Ankara Barosu yöneticileri hakkında soruşturma

Erbaş'ı hedef gösterip hakkında suç duyurusunda bulunan Ankara Barosuna karşı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. LGBT lobisinin avukatlığını üstlenen Ankara Barosu yöneticileri hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Barosu'nun 26 Mart 2020 tarihli ve 'Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın insanlığın bir kesimini nefretle aşağılayıp kitlelere hedef gösterdiği konuşmasıyla ilgili basın açıklaması' başlıklı açıklaması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Ankara Barosu hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216/3 maddesi kapsamında, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

GÜNDEM Diyanet İşleri Başkanlığından Ankara Barosu yöneticileri hakkında suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı da Ali Erbaş'a yönelik açıklama nedeniyle Ankara Barosu yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

STK'lar tek nefes oldu

Siyasi isimlerin yanı sıra STK'lar da Erbaş'ın hedef olmasından dolayı harekete geçti. Türkiye Yazarlar Birliği başta olmak üzere birçok STK, yazılı basın açıklamasıyla Erbaş'a sahip çıktı.

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, "Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş Cuma hutbesinde, bir din adamının en tabi/tabii görevi olan İslam dininin emir ve yasakları hakkında uyarılarda bulunmuş, Kur’an-ı Kerim’den ayetler okuyarak çağlar ötesinden seslenildiği gibi insanoğlunu doğru yola davet etmiştir" ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı: Ali Erbaş insanoğlunu doğru yola davet etmiştir

İnsan ve Medeniyet Hakları da Erbaş'a destek oldu.

Erbaş'ın yanındayız

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, "Eşcinsellik hastalıkları beraberinde getiriyor, nesli çürütüyor" sözleri nedeniyle eleştirilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yanında olduklarını söyledi.

Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Bayraktutar "Diyanet-Sen olarak dün olduğu gibi bugün de ümmet coğrafyasına hizmet eden, mazlumların, çaresizlerin imdadına yetişen, iman ve hakikat ölçülerini her alanda ve herkese hatırlatmaya çalışan Diyanetimize ve onun saygıdeğer başkanına yapılan acımasız saldırılara karşı olduğumuzu tek dil ve söylemle dünyaya haykırıyoruz. İslam'ın en temel yasaklarından olan zina ve eşcinselliğin Kur'an'da lanetlendiğini Diyanet İşleri Başkanımız söylemeyecekte kim söyleyecek. Zinanın ve eşcinselliğin zararları ortadayken insan hakları bahane edilerek bunun söylenmesine bile tahammül edilememesi neyin şımarıklığı ve azgınlığıdır. Herkes tarafından bilinmektedir ki sigara sağlığa zararlıdır. Birilerinin sigara içmesi sigaranın sağlığa zararlı olduğu gerçeğini değiştirmez. Sigara sağlığa zararsızdır da diyemezler. Zinanın eşcinselliğin ferdi ve toplumsal zararları ortadayken birileri zina yapıyor diye bunu normal görmemizi bizden kimse beklemesin. Kanunda bu yaptığınız suç olmaya bilir ancak bunun zararları ortadayken siz rahatsız oluyorsunuz diye başımızı kuma gömmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Milli Türk Talebi Birliği de destek olanlar STK'lar arasında