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Hayat Alkollü araç kullanarak 2 araca çarpan Ahmet Kurala 12 bin lira ceza Ehliyetine 10 ay süre ile el konuldu
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Alkollü araç kullanarak 2 araca çarpan Ahmet Kural'a 12 bin lira ceza: Ehliyetine 10 ay süre ile el konuldu​

Alkollü araç kullanarak 2 araca çarpan Ahmet Kural'a 12 bin lira ceza: Ehliyetine 10 ay süre ile el konuldu

Üsküdar'da alkollü araba kullanarak 2 araca birden çarpan ünlü oyuncu Ahmet Kural'a 12 bin lira ceza kesildi. Ayrıca Kural'ın ehliyetine 10 ay süre ile el konuldu.

Haber Merkezi DHA
Ahmet Kural
Ahmet Kural

Üsküdar'da alkollü araç kullanarak art arda iki araca çarpıp bir kişinin de yaralanmasına neden olan oyuncu Ahmet Kural, "Bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 12 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Ahmet Kural'ın, kusur durumunu, sosyal ilişkilerini, dosyaya yansıyan kişiliğini gerekçe göstererek 12 bin liralık cezada "İyi hal" indirimi yapmadı. Mahkeme, kusur durumunu gerekçe göstererek Kural'ın ehliyetinin de 10 ay süre ile geri alınmasına karar verdi.

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PUBG'den etkilenen iki kafadar 'bagi' tarzı araç yaptı
FOTOĞRAF 6
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Yeni sanayi sitesinde işyerleri olan oto cam ustası Semih Karabacak ile oto elektrik ustası Melikşah Karabektaş sürekli oynadıkları papçi oyunundan esinlenerek bu aracı yapmaya karar verdiler.
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Konuyla ilgili olarak açıklama yapan genç ustalar “Sürekli oynadığımız papçi oyunundan esinlendik ve oyundaki bagi tarzı aracı yapabiliriz diye düşündük.
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İşlerimizin hafiflediği kış sezonunda ilk fırsatta bu işe başlamaya karar verdik. Hurdacıdan Murat 124’e ait araç parçaları alarak bu parçaları birleştirdik.
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Arazi aracı olarak oluşturduğumuz aracımızın tasarımı ve yapımı tamamen bizim eserimizdir.
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Bu çalışmamız yaklaşık 2 ay kadar zaman aldı. Maliyet olarak tüm parçaları ve ekipmanları ile birlikte 8 bin TL’ye bize mal oldu.
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Aracımız benzinle çalışıyor ve performans olarak da oldukça verimli bir yapıya sahip. Şu an arazide aracımızı sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Aracı merak edip görmeye gelen arkadaşlarımız oluyor” dediler.
PUBG'den etkilenen iki kafadar 'bagi' tarzı araç yaptı
Bilecik'in Bozüyük ilçesi yeni sanayi sitesinde esnaf olan iki arkadaş ünlü savaş oyunu PUBG'den esinlenerek 'bagi' tarzı araç yaptı. İki kafadar yaklaşık 2 ayda yaptıkları aracı arazi taşıtı olarak kullandıklarını ifade ettiler.


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