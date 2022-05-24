Hayat Almanyada bu yaz 9 euroya sınırsız yolculuk yapılacak Turistler için de geçerli olan uygulama onaylandı
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Almanya’da bu yaz 9 euroya sınırsız yolculuk yapılacak: Turistler için de geçerli olan uygulama onaylandı

Yakıt fiyatlarının arttığı, araba fiyatlarının fırladığı ve dünya çapında bir yaşam maliyeti krizinin yaşandığı bir zamanda Almanya’da rakipsiz bir uygulama başlatıldı. Ülkede, halkı toplu taşıma kullanmaya teşvik etmek için 9 euroluk (yaklaşık 156 lira) sınırsız aylık bilet uygulaması onaylandı.

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Haber Merkezi Diğer
Almanya’da bu yaz 9 euroya sınırsız yolculuk yapılacak: Turistler için de geçerli olan uygulama onaylandı
Foto: Arşiv.

Alman hükümeti dün 9 euroluk aylık toplu taşıma bileti teklifini onayladı. Haziran ayında piyasaya sürülecek biletin, ülke genelinde yerel ve bölgesel ulaşımda; trenler, otobüsler ve tramvaylarda kullanılabileceği aktarıldı. Ancak uzun mesafeli otobüs veya tren hizmetleri için kullanılamayacağı, B IC, EC ve ICE trenlerinin uygulamadan muaf olduğu belirtildi.

RE ile işaretlenmiş trenlerin ise bölgesel olduğu ve bunları paketin bir parçası olduğu açıklandı.

B IC, EC ve ICE trenlerinde 9 euroluk ulaşım kartıyla seyahat edilemeyecek.
B IC, EC ve ICE trenlerinde 9 euroluk ulaşım kartıyla seyahat edilemeyecek.

YAZ AYLARINDA GEÇERLİ OLACAK

Diğer taraftan, 9 euroluk toplu ulaşım kartı, insanları bu yaz toplu taşıma araçlarını kullanmaya teşvik ederek hükümetin enerji yardım paketinin bir parçası olarak Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları için geçerli olacak.

  • Hükümet, projeye 2,5 milyar euro yatırdığını ve her bir kartın, alındığı ay için geçerli olduğu bildirdi. Örneği 14 Haziran’da alınan bir kart yalnızca Haziran ayının sonuna kadar kullanılabilecek, 14 Temmuz’a kadar değil.

Diğer taraftan kart, yerel halk için tasarlanmış olsa da, turistler tarafından da kullanılabilecek.

Öte yandan, Almanya'nın ulusal demiryolu Deutsche Bahn, geçiş kartlarını web sitesine ekledi. Kartların 23 Mayıs'ta satışa çıkacağı duyuruldu.
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