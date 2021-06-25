Altı yıl önce diktiği sarmaşık iş yerini kapladı: Sıcaktan bunalan vatandaşların uğrak noktası oldu

Malatya Yeşilyurt ilçesinde bulunan Yeni Sanayii Sitesi’nde esnaflık yapan 32 yaşındaki İsa Aksüt, 12 yıl önce işletmeye başlattığı çay bahçesine yaklaşık 6 yıl önce sarmaşık dikti. Aksüt’ün düzenli bakımını ve 3 günde bir sulamasını yaptığı sarmaşık iş yerini tamamen kapladı. Sanayi sitesinde vatandaşlar arasında tanınan bir yer haline gelen çay bahçesi, sıcaktan bunalan vatandaşların uğrak noktası.

İsa Aksüt, sarmaşığın düzenli bir şekilde bakımını yaptığını belirterek, “12 yıldır bu çay ocağını işletiyorum. Aldığım zaman bu sarmaşıklar yoktu. Tamamını ben diktim. Dikeli 5-6 yıl oldu. Bu sarmaşığın hem sanayimize hem de bana çok faydası oldu. Sanayide böyle bir yeşil alan olması geçerken çok güzel. Sabah kahvaltısı olsun, öğlen araçları bozulan vatandaşlar olsun hepsi gelip faydalanıyor. Sarmaşıkları Amerikan sarmaşığı diye aldım. Malatya’daki peyzajcıların hepsinde de var. Suyu sevdiğini söylediler. Suyunu verdikten sonra yerini de kabul etti. Bu hale 3-4 yıl içerisinde geldi. 3 günde bir suyunu verdin mi ve suyu, gübresi tamam zaten. Başka ayrı bir bakım istemiyor” dedi.

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VATANDAŞLA R ADRES TARİFİNDE KULLANIYOR

Aksüt, adres tarifinde vatandaşların "sarmaşıkla kaplı çay bahçesi" diyerek yer tarifi yaptıklarını belirterek, “Adres tarifinde benim burası çok kullanılıyor sanayide. Bundan fide almak isteyenler çok oluyor. Yani bu yönde bayağı bir talep var. Yolu düşen herkesi çayımızı içmeye beklerim. Burası çok serin ve çok tutuluyor. Çevreye göre çok serin. Herhangi bir soğutma sistemine gerek yok. Sarmaşıklar çay ocağının tamamını kapladı. Ben her sene bunları buduyorum. Bayağı bir geliştiği için önüne geçemiyorum. O yüzden senede bir üst taraflarında budamasını yapıyorum, yoksa önüne geçilmez, her yeri kapatır” ifadelerini kullandı.

İNSANLAR KALKMAK İSTEMİYOR

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Sanayi sitesinde oto kaporta boya tamirciliği yapan Arif Yılmaz, sarmaşıkla kaplı çay bahçesinin görünümüyle saklı cenneti andırdığını belirterek, “Buraya saklı bahçe, saklı cennet diyebiliriz. Gerçekten güzel bir ortam hem serin. Mesela insanlar buraya oturdukları zaman kalkmak istemiyor. Arkası açık, dış cepheyle işiniz yok. Temiz, güzel, steril bir ortam. Sarmaşıklar çok güzel, çünkü bildiğiniz bir nevi saklı cennet bahçesi diyebiliriz” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 8 Erzurum’un Aşkale ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesinde yaşayan Cengiz Şişman 1993 yılında satın aldığı ve ismini Yeşil Vadi koyduğu köyünü bugünlerde satmaya çalışıyor. Satın aldığında 30 hane olan köyden yıllar içinde herkes göç edince 6 bin dönümlük arazide tek kalan Şişman, yıllarca hayvancılıkla uğraşsa da yalnız kalmaktan sıkılarak Yeşil Vadi köyünün hemen yanında ki Çiftlik Mahallesine taşındı. Her gün saatlerce 6 bin dönümlük araziye kurulu eski köyüne gitse de artık uğraşamayacağı için köyünü satma kararı aldı. Şener Şen’in 1985 yılında başrolünde oynadığı Züğürt Ağa filminde ki ağanın köyü satıp şehre yerleşmesini hatırlayarak köyü satmaya karar veren Şişman’ın arazisi beklediğinden daha fazla ilgi gördü. İlk başlarda 3-4 milyon lira arası gelen teklifler şu sıralar 7 ila 8 milyon liraya kadar yükseldi. Maddi açıdan zorlandığı için köyü satmaya karar verdiğini ifade eden Cengiz Şişman, “Buranın ismini kendimce Yeşil Vadi koydum. Yeşilçam’da izlediğim filmden esinlenerek bu ismi koydum. Şimdide yine Yeşilçam’dan esinlenerek bu köyü satıyorum. Şener Şen’in dediği gibi köyü satıyorum. Ben bu köyü 1993 yılında satın aldığımda bu köyde 30 hane yaşıyordu. Zamanla burada yaşayanlar kente göç ettiler. Burası 6 bin dönüm üzerine kurulu, ben burada hayvancılık yapacağım diye geldim ama burası benim maddi gücümü aşıyor. Bütün parayı buraya verdim şimdi zorlanıyorum. Burayı iyi değerlendiremiyorum. Şuanda burada benden başka kimse yok. Buradan gitmek istemiyorum ama mecburum” dedi. Köy için yüksek teklifler aldığını fakat istediği rakamı vermedikleri için henüz satmadığını belirten Şişman, “Benim gücüm olsa burayı satmam. İş adamları var bura gibi yerleri çok iyi değerlendiriyorlar. Ben buraya 10 milyon lira para istiyorum. Zaten 100 bin lira yıllık geliri oluyor. Sıkıldım burada, hem bedenen hem maddi olarak. 6 ila 8 milyon lira arası teklifler geliyor ama ben 10 milyon lira istiyorum” şeklinde konuştu. 'Züğürt Ağa' gibi köyünü satıyor: 10 milyon istiyorum 8 milyona vermem Erzurum'da yaşayan Cengiz Şişman 6 bin dönüm araziye kurulu köy mezrasında yaşayacak kimse bulamayınca tam 10 milyon liraya satışa çıkardı. 8 milyon liraya kadar teklif alan Şişman, köyünü 10 milyon liraya satmaya kararlı.

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