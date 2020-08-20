Altın renkli kaplumbağa: Dünyada sadece beş tane var

Evlat katili mi yoksa hayırsever mi: Osmanlı tarihinde katledilen tek Valide Sultan

Osmanlı tarihinin en güçlü kadın figürlerinden biri hiç şüphesiz Mahpeyker Kösem Sultan. Padişah I. Ahmed'in nikâhlı ve en sevdiği eşi, kadınlar saltanatındaki nüfuzlu hasekilerin sonuncusu, IV. Murad ve I. İbrahim'in annesi, IV. Mehmed'in de babaannesi. Mahpeyker Kösem Sultan, yaklaşık 30 yıl Valide Sultan, 20 yıl kadar da naip sıfatıyla Osmanlı Devleti'ni yönetti. Osmanlı tarihinde iki oğlunu tahta çıkarıp akabinde de torununun saltanatını gören tek Osmanlı Sultanı. Osmanlı tarihinde katledilen tek Valide Sultan olan Mahpeyker Kösem Sultan, Haseki Hürrem Sultan'la başlayan ve 'Kadınlar Saltanatı' olarak adlandırılan dönemi zirveye ulaştırdı. Peki, hayatı romanlara, tiyatro oyunlarına, dizilere, filmlere ve opera eserlerine konu olan Mahpeyker Kösem Sultan, bir evlat katili mi yoksa hayırsever mi? Mahpeyker Kösem Sultan kimdir?

