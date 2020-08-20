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Hayat Altın renkli kaplumbağa Dünyada sadece beş tane var
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Altın renkli kaplumbağa: Dünyada sadece beş tane var

Nepal'de görenleri şaşkına çeviren bir doğa olayı yaşandı. Dünyada sadece dört kez görülen altın renkli kaplumbağanın beşincisi bulundu. Yerel halk, nadir görülen mutasyona sahip hayvanı, 'Hindu tanrısı Vishnu'nun enkarnasyonu olarak’ kabul etti.

Haber Merkezi DHA
Uzmanlar kaplumbağanın renginin sebebinin pigment eksikliği olduğunu söyledi.
Uzmanlar kaplumbağanın renginin sebebinin pigment eksikliği olduğunu söyledi.

Nepal’de benzerine az rastlanır bir kaplumbağa türüne rastlandı. Altın renkli kaplumbağayı bulan yerel halk, hayvanı 'Hindu tanrısı Vishnu'nun enkarnasyonu olarak’ kabul etti.

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Uzmanlar, kaplumbağanın dünyada görülen 5’inci altın renkli kaplumbağa olduğuna inanıyor.

Renginin sebebi pigment eksikliği

Benzersiz altın rengiyle çok nadir görülen genetik mutasyondan kaynaklandığı belirtilen kaplumbağanın, pigmentlerindeki eksiklikten dolayı sarı rengi taşıyan hücrelerin baskın hale gelmesi sebebiyle altın rengini alıyor.

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