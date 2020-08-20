Altın renkli kaplumbağa: Dünyada sadece beş tane var

Nepal’de benzerine az rastlanır bir kaplumbağa türüne rastlandı. Altın renkli kaplumbağayı bulan yerel halk, hayvanı 'Hindu tanrısı Vishnu'nun enkarnasyonu olarak’ kabul etti.
Uzmanlar, kaplumbağanın dünyada görülen 5’inci altın renkli kaplumbağa olduğuna inanıyor.
Renginin sebebi pigment eksikliği
Benzersiz altın rengiyle çok nadir görülen genetik mutasyondan kaynaklandığı belirtilen kaplumbağanın, pigmentlerindeki eksiklikten dolayı sarı rengi taşıyan hücrelerin baskın hale gelmesi sebebiyle altın rengini alıyor.