Hayat Alzheimer hastalığı riskini arttırıyor Küresel bir yasak gelebilir
GENEL SAĞLIK

Alzheimer hastalığı riskini arttırıyor: Küresel bir yasak gelebilir

Yapılan son araştırmalar; kanında yüksek trans yağ bulunan kişilerin, yıllar sonra Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığını arttırdığını gösteriyor. Kalp sağlığı için kötü olduğu bilinen trans yağların, beyin sağlığını da olumsuz etkilediği belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) 2023 yılına kadar trans yağlar için küresel bir yasak aradığına dikkat çekiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv / Trans yağ içeren yiyecekler Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığını arttırıyor.
Fotoğraf: Arşiv / Trans yağ içeren yiyecekler Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığını arttırıyor.

Yüksek tansiyon, diyabet ve sigara kullanımı gibi demans riskini artırabilecek çeşitli faktörler arasında hala en büyük riski, yüksek trans yağ kan seviyelerine sahip kişiler taşıyor.

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) 2023 yılına kadar trans yağlar için küresel bir yasak aradığına dikkat çekiliyor.

Alzheimer Araştırma Vakfı Fisher Center tarafından yapılan araştırma, en yüksek elaidik asit seviyesine sahip olanların, Alzheimer hastalığı veya başka bir demans şeklini geliştirme ihtimalinin, düşük olanlara göre yüzde 50 ila 75 oranında, daha fazla olduğunu tespit etti.

Trans yağlarda yüksek olan bazı yiyecekler de daha yüksek demans riski ile ilişkilendirildi.

Tatlı hamur işlerinden özellikle demans riskini arttıran margarin, şeker, kruvasanlar, süt ürünleri olmayan kremalar, dondurma ve krakerler içeren trans-yağ takip etti. Bulgular, Amerikan Nöroloji Akademisi'nin tıp dergisi olan Nöroloji'de yayınlandı.

Trans yağların başta Alzheimer ve kalp sağlığını olumsuz etkilemesinden dolayı küresel bir yasak aranıyor.

Çevre Hastanesi doktorlarından Nöroloji Uzmanı Dr. Sema Targıt Akbaşak; “Trans yağ asitleri olarak da bilinen trans yağlar doğal olarak et, süt ve diğer hayvansal ürünlerde az miktarda bulunur, bu yüzden çoğumuzun kanımızda trans yağ seviyeleri vardır. Ancak, gıda endüstrisinin çeşitli aşamasında kullanılan kimyasal yağlar, yiyeceklerin raf ömrünü uzatmak ve tatları sabit tutmak için işlenmiş gıdalara sıkça eklenir.

Trans yağı yüksek olan bazı yiyecekler, kalp damar gibi birçok hastalıkların yanı sıra beyni de olumsuz etkiliyor ve daha yüksek demans riski oluşturuyor.

Gıdaların etiketlerinde, sıfır trans yağ olup olmadığına ve içerik listesinde de hidrojene yağ bulunup bulunmadığına bakılmalıdır.

  • Kurabiyeler, abur cubur tabir edilen kraker ve cips benzeri atıştırmalıklar, turtalar ve kekler, trans yağ içeren gıdalar olduğundan, bu ürünlerin tüketim sıklığı ve miktarı azaltılmalıdır.

Ticari olarak hazır satılan, kızartılmış veya fırınlanmış yiyeceklerde, bu yiyeceklerde hem yağ miktarı yüksek hem de bu yağın trans yağ-hidrojenize yağ olma ihtimali yüksektir ve bu tür gıda tüketimi sınırlandırılmalıdır” dedi.

Trans yağ tüketiyor olabilirsiniz
HAYAT
Trans yağ tüketiyor olabilirsiniz

Yüzyılın tatlı zehri: Trans yağ
HAYAT
Yüzyılın tatlı zehri: Trans yağ
TÜİK rakamları paylaştı

TÜİK rakamları paylaştı

Asgari ücret için kritik rakam verildi.
Düşmanları felç etti!

'Düşmanları felç etti!'

'Yeni partiler komplocuların ucuz siparişi'
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

Mardin'de etkisiz hale getirilmişti 'turuncu kategori'de aranan çıktı.
Kahreden haber

Kahreden haber

​Kapıya sıkışan çocuk öldü, baba gözyaşlarına boğuldu.
Hafızayı sildirmek mümkün mü?

Hafızayı sildirmek mümkün mü?

​Son zamanların moda tedavisiyle ilgili merak edilenleri sorduk.
Ebu Simbel Tapınağı

Ebu Simbel Tapınağı

​Firavun heykellerinin bulunduğu odaya senede sadece iki defa güneş vuruyor.

Anketten <br>tam destek çıktı

Anketten
tam destek çıktı

Erdoğan 'kapatılması gerekiyorsa kapatırız' demişti...

Türkiye dünyanın bir numaralı ülkesi

Türkiye dünyanın bir numaralı ülkesi

Erdoğan'dan Cenevre'de Mülteci Forumu'nda önemli mesajlar.
Uzatmalarda turladı

Uzatmalarda turladı

​Kasımpaşa, kuapada sürprize izin vermedi.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
40 dakikada<br> 27 bin TL ceza

40 dakikada
27 bin TL ceza

Emniyet şeridine giren sürücülere ceza yağdı.
İsrail<br>vazgeçmeye mecbur!

İsrail
vazgeçmeye mecbur!

Türkiye'nin adımları Doğu Akdeniz'de ses getiriyor.
Oğlu ağlamasın diye maketini yaptırdı

Oğlu ağlamasın diye maketini yaptırdı

​Japon annenin bu yöntemi sosyal medyayı ikiye böldü.
AYM'den nafaka kararı

AYM'den nafaka kararı

Gelirden yüksek nafaka hak ihlali sayıldı.
Libya'ya askeri destek görüşülecek

Libya'ya askeri destek görüşülecek

​Kremlin'den, Erdoğan ve Putin'in ocaktaki görüşmesine ilişkin açıklama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.