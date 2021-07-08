Hayat Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlunu darp eden saldırganlar tutuklandı
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Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu'nu darp eden saldırganlar tutuklandı

Yol tartışması nedeniyle AA'da görevli muhabirin çenesini kıran ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan iki şüpheli, savcılığın itirazı üzerine yeniden yakalanarak tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlunu darp eden saldırganlar tutuklandı
Darp edilen Ekrem Biçeroğlu'nun çenesi kırıldı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 1 Temmuz'da aracıyla seyir halinde olan Anadolu Ajansı muhabiri olan Ekrem Biçeroğlu ve motosikletli iki kişi arasında yol verme tartışması yaşanmıştı. Tartışmanın alevlenmesiyle darbedilen ve kesici aletle yaralanan Biçeroğlu'nun çenesi kırılmıştı.

YAKALANIP SERBEST KALDILAR

Polis ekipleri olay sonrası harekete geçerek D.S. (22) ve U.A. (23) isimli şüphelileri yakalamıştı. D.S. ile U.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakılmıştı.

Şüphelilerin serbest bırakılmasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtiraz üzerine Sulh Ceza Hakimliği, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Kararın ardından yakalanan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırganlar D.S. ile U.A.
AA
Saldırganlar D.S. ile U.A.

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