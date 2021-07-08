Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu'nu darp eden saldırganlar tutuklandı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 1 Temmuz'da aracıyla seyir halinde olan Anadolu Ajansı muhabiri olan Ekrem Biçeroğlu ve motosikletli iki kişi arasında yol verme tartışması yaşanmıştı. Tartışmanın alevlenmesiyle darbedilen ve kesici aletle yaralanan Biçeroğlu'nun çenesi kırılmıştı.
YAKALANIP SERBEST KALDILAR
Polis ekipleri olay sonrası harekete geçerek D.S. (22) ve U.A. (23) isimli şüphelileri yakalamıştı. D.S. ile U.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakılmıştı.
Şüphelilerin serbest bırakılmasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtiraz üzerine Sulh Ceza Hakimliği, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.
Kararın ardından yakalanan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.