Ankara Ulus Meydanı'nda toplanan liseliler HDP'nin kapatılmasını istedi: HDP, PKK'nın temsilcisidir ve yok olmaya mahkumdur

Türkiye Liseler Birliği, (TLB) Ankara Ulus Meydanı’nda yaptığı bir basın bildirisi ile HDP'nin kapatılmasını talep etti.

Basın bildirisini okuyan TLB Ankara İl Başkanı Rüveyda Mankan, “Bugün sınır içinde varlığı bitme noktasına gelen, sınır ötesinde ise ordumuzun, askerimizin ve milletimizin iradesi ile mücadele edilen PKK ve onun siyasi uzantısı HDP ülkemizin en öncelikli sorunudur. Kahraman Türk ordusu bugün terör örgütü PKK ile silahlı mücadele içerisindedir. Şırnak’ta, Afrin’de, Hakkari’de, Nusaybin’de ordumuz PKK’nın izini bir bir silmektedir. Şehir merkezlerinde masum vatandaşlarımızı katletmeye çalışan, Mehmetçiğimizi kara propagandalarla suçlayan PKK, son kozlarını oynamakta ve ayakta kalmak için çırpınmaktadır. Bu çırpınışların artık faydası yoktur. PKK’nın tutunacak dalı, sırtını yaslayacak ağabeyi kalmamıştır. PKK, hayata HDP ile tutunuyor. HDP, PKK Mehmetçiğimizi arkadan vuran maskeli, eli kanlı, silahlı bir terör örgütünün şehirlerimizdeki, meclisimizdeki temsilcisidir” ifadelerini kullandı.

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PKK YOK OLMAYA MAHKUMDUR

HDP’nin kapatılmasıyla Türk milletinin özgürleşeceğini belirten Başkan Mankan, “HDP, PKK’nın evlatlarını kaçırdığı Diyarbakır’daki anaların düşmanıdır. HDP, çocuklarını okutmak için gecesini gündüzüne katarak çalışan emekçimizin düşmanıdır. HDP, Cudi Dağı eteklerinde gezen ceylanların düşmanıdır. Kahraman ordumuzun ve milletimizin kararlı mücadelesiyle PKK her gün ezilmektedir ve yok olmaya mahkumdur. Ve biliyoruz ki bugün HDP de PKK’dan çok da farklı bir durumda değildir. Kapanacaktır ve milletimiz özgürleşecektir. PKK’nın ülkemizde yapılan seçimlerde zorla, şiddet ve baskı ile topladığı oylarla meclisimize soktuğu terör örgütünün takım elbiseli adamları bugün bir bir yok oluyor. Müziğe, resme, tiyatroya sahte sanata bulayıp; özgürlük, adalet, demokrasi gibi değerlerimizi kirletip milleti kandırmak için bir maske olarak kullandıklarını biliyoruz. Demokrasinin arkasına sığınarak meclis kürsülerini işgal eden çok güvendikleri vekilleri de bir bir yakayı ele vermektedir” değerlendirmesinde bulundu.

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'HDP'Yİ KAPATACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUZ'

HDP’nin kapatılması için imza kampanyası düzenleyeceklerinin bilgisini veren Mankan, “Biz Türk gençleri, Çanakkale’nin bugünkü on beşlileri olan lise öğrencileri olarak bir HDP Kapatılsın imza kampanyası başlatıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından vatansever gençlerimizden, büyüklerimizden, esnafımızdan, öğretmenimizden, sıra arkadaşlarımızdan imzalar toplayacağız ve çalışmalarımızı tüm imzacılarımızla her geçen gün çoğalarak beraber yürütecek, HDP Kapatılsın talebimizi tüm Türkiye’ye yayacağız. Diyarbakır Annelerimiz evlatlarına kavuşacak. Eren Bülbüller yaşayacak. Aybüke öğretmenler, Necmettin öğretmenler sırtından vurulmayacak. Fırat Yılmazlar nice Eren Bülbüller yetiştirecek. Sıra arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz, sağlık çalışanlarımız, işçi ve emekçilerimiz, köylü ve çiftçilerimiz yaşasın diye, Tam Bağımsız Türkiye hedefiyle HDP’yi kapatacağımıza söz veriyoruz. Milletimize söz veriyoruz” şeklinde konuştu.

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OYNAT 01:26 İmamoğlu'nun 'seni bulurum' dediği gazi yakını konuştu: Samimiyetsizliği gördüm, makul bir tepki verdim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Edirnekapı Şehitliği'nde 'Burası Pervin Buldan'la ağaç diktiğin hatıra ormanı değil.' diyerek tepki gösteren gazi yakını Mustafa İlker Yılmaz, konuştu. Yılmaz, 'Beylikdüzü'nde Makarios'un heykelini dikenler, Apo'nun heykelini dikenlerle aynı kareye giriyor. 10 gün önce Pervin Buldan'ın adını da geçirerek Kadınlar Günü'nü kutluyorsun. Bir şehit annesinin, gazi yakınlarının hiç mi hatırı yok burada. Dolayısıyla samimiyetsizliği gördüğüm için buna tepki gösterdim. Ben orada haklı bir tepki verdim, makul bir tepki verdim. Rencide edici bir ifade kullanmadım.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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