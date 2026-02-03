Yeni Şafak
Ankara’da bir ilk: Yabancılara yönelik İngilizce terapi hizmeti başladı

10:003/02/2026, Salı
Bilkent Üniversitesi’nden başarıyla mezun olan ve Hollanda’daki Leiden Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Esma Burhan, Ankara’da önemli bir ilke imza attı. Burhan, başta Ankara’da bulunan yabancı misyonlar ve elçilik çalışanları olmak üzere, Türkiye’de yaşayan yabancılara yönelik İngilizce terapi hizmeti başlattı.

Uluslararası eğitim geçmişi ve çok kültürlü deneyimiyle dikkat çeken Esma Burhan, bu projeyle Ankara’da uzun süredir hissedilen önemli bir ihtiyaca yanıt vermiş oldu. Yabancı danışanların kendi dillerinde ve kültürel hassasiyetleri gözetilerek terapi alabilmelerini hedefleyen bu çalışma, özellikle elçilik personeli ve Türkiye’de yaşayan expat topluluğu tarafından ilgiyle karşılandı.

Bilkent Üniversitesi’ndeki akademik altyapısını, Hollanda’daki yüksek lisans sürecinde edindiği uluslararası bakış açısıyla birleştiren Burhan, İngilizce terapi uygulamasıyla ruh sağlığı alanında yeni bir kapı aralıyor. Uzmanlar, bu girişimin hem Ankara’daki yabancı nüfus için hem de Türkiye’deki terapi hizmetlerinin uluslararasılaşması açısından önemli bir adım olduğunu vurguluyor.

Esma Burhan’ın hayata geçirdiği bu proje, ruh sağlığı alanında dil ve kültür bariyerlerini aşmayı hedeflerken, Ankara’yı bu alanda daha erişilebilir ve kapsayıcı bir merkez haline getirmeyi amaçlıyor.



