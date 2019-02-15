Hayat Anne karnından alınan bebek ameliyat sonrası tekrardan rahme yerleştirildi
GENEL SAĞLIK

Anne karnından alınan bebek ameliyat sonrası tekrardan rahme yerleştirildi

İngiltere'de tıp tarihine geçecek bir olay yaşandı. Hamile bir kadının bebeği, hayati problemi olduğu için ana rahminden alınıp ameliyat edildi. Ameliyat sonrası rahme geri yerleştirilen bebek ile tarihi bir olay gerçekleşmiş oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Anne rahminden alınan bebeğin ultrason görüntüsü.
Anne rahminden alınan bebeğin ultrason görüntüsü.

Bethan Simpson isimli bir kadın, gebeliğinin 24. haftasında bebeğinin bir omurga rahatsızlığı olan spina bifida yaşadığını öğrendi.

Bebek bu rahatsızlıkla dünyaya gelmesi halinde sinirlerinde güçlük yaşayabilirdi. Hatta yetişkinlik çağında da sürebilecek bir yürüme bozukluğuyla da karşılaşılabilirdi. Riskler arasında olası bir felç durumu da söz konusuydu. Tek çözüm ise ameliyat oldu.

Anne rahminden çıkarıp ameliyat edilen bebek daha sonra rahme geri yerleştirildi.

Bethan Simpson, bebeğinin sağlıkla doğacı günü bekliyor.

Doğuştan gelen hastalıklar arasında en sık görüneni 'spinal bifida' diğer ismiyle açık omurga her yıl binlerce bebekte teşhis ediliyor.

Bu umut verici başarının ardından aileler için riskli görünen tedavi seçeneği daha da göz önünde olacağa benziyor.

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