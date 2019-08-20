Hayat Anne ve babasıyla okul arkadaşı oldu
AKTÜEL

Anne ve babasıyla okul arkadaşı oldu

Kayıtların başladığı Trakya Üniversitesinde, Makine Mühendisliği Bölümünü kazanan Kayra Çağ Canarslan'ın babası aynı üniversitede doktora öğrencisi, annesi ise Almanca Öğretmenliği Bölümünde eğitim görüyor.

Haber Merkezi AA
Canarslan ailesi.
Canarslan ailesi.

TÜ'de 2019-2020 akademik yılı öğrenci kayıtları başladı. Balkan Kongre Merkezi'ne evraklarıyla gelen öğrenciler, yetkililerin yardımıyla kayıtlarını yaptırdı.

Üniversiteye kaydını yaptıran öğrencilerden Kayra Çağ Canarslan, yaptığı açıklamada, anne ve babasının da bulunduğu okulu kazanmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Hayalini kurduğu bölüme yerleştiğini belirten Canarslan, "Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliğini ilk ve tek tercih etmemdeki sebeplerden bir tanesi babamın uzun yıllardır Trakya Üniversite bünyesinde görev yapıyor olması ve doktora öğrencisi olmasıdır. Ayrıca annem de Almanca Öğretmenliği Bölümü'nde ikinci sınıf öğrencisi. Bu bölümü ailemin yanında daha iyi icra edeceğimi düşünüyorum. Ailemle aynı üniversitede öğrenci olmak çok güzel bir duygu" diye konuştu.

Birbirlerine destek olacaklar

Aile fertlerinin de öğrenci olmasının çalışma şevkini artıracağını dile getiren Canarslan, "Anne ve babamla farklı bölümlerde okuduğumuz için çok not alışverişi olmayacaktır ama birbirimize her zaman destek olacağımızı düşünüyorum" dedi.

Baba Harun Canarslan da 1997'den bu yana üniversitede Engelli Çocuklar Merkezinde çalıştığını anlattı. Aynı zamanda Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora öğrencisi olduğunu belirten Canarslan, oğlu ve eşiyle aynı üniversitede eğitim görmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.

Anne Tülay Canarslan ise oğlu ve eşiyle gurur duyduğunu belirterek, "Aile boyu üniversiteliyiz, eğitimin içinde yer almak bize mutluluk veriyor. Oğluma da üniversite hayatında başarılar diliyorum" diye konuştu. TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da Canarslan ailesini tebrik etti.

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Bilimin, öğrenmenin, eğitimin yaşının olmadığına dikkati çeken Tabakoğlu, 2019-2020 akademik yılı öğrenci kayıtlarının bir hafta devam edeceğini sözlerine ekledi.

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