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Annelikte yaş ortalaması yükseldi: Evlenme yaşı da ilerledi

Dünya Nüfus Günü’nün bu yılki teması, ‘Kovid-19’u frenlemek: Şimdi kadınların ve kız çocuklarının sağlıkları ve hakları nasıl korunabilir?’ mesajı çerçevesinde belirlendi. Bu kapsamda, TÜİK Türkiye’deki söz konusu grupların mevcut durumlarına ilişkin veriler açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadınlarda 2015 yılında 24,4 olan ortalama ilk evlenme yaşı 2019 yılında 25’e yükseldi.
Kadınlarda 2015 yılında 24,4 olan ortalama ilk evlenme yaşı 2019 yılında 25’e yükseldi.

Bir kadının 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı, Türkiye’de 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2019 yılında 1,88 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum doğurganlığın, nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10’un altında kaldığını gösteriyor. Toplam doğurganlık hızının AB üyesi ülkelerde ortalaması 1,56 çocuk olurken, Türkiye’nin toplam doğurganlık hızının geçen yıl itibarıyla AB’de bulunan 28 ülkenin toplam doğurganlık hızlarından daha yüksek olduğu görüldü.

EVLENME YAŞI DA YÜKSELDİ

  • Belli bir yaş grubunda 1000 kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade eden yaşa özel doğurganlık hızı incelendiğinde, 2001 yılında en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı binde 144 ile 20-24 yaş grubunda iken 2019 yılında binde 122 ile 25-29 yaş grubunda kaydedildi. Bu durum, doğurganlığın kadının daha ileri yaşlarında gerçekleştiğini gösterdi. Türkiye’de 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2009’da yüzde 8,1 iken geçen yıl yüzde 3,1’e düştü. Buna göre, doğumlarını 2001’de gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,7 iken 2019 yılında 28,9 oldu. Diğer yandan ilk doğumunu 2019 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 26,4 olarak hesaplandı.

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