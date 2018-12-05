Hayat Annesi ölüm döşeğinde itiraf etti Hayatı karardı
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​Annesi ölüm döşeğinde itiraf etti: Hayatı karardı

Annesi ölüm döşeğinde itiraf etti: Hayatı karardı

Hatay'da yaşayan 56 yaşındaki Nebahat Sönmez, 83 yaşında hayatını kaybeden, 'annesi' diye bildiği Nebahat Akduman'ın hasta yatağında yaptığı "Sen benim kızım değilsin, öz annen Bursa İnegöl'de" itirafıyla yıkıldı. Evli ve 2 çocuk annesi Sönmez, 5 yıldır öz annesini arıyor.

DHA
56 yaşındaki Nebahat Sönmez, elinde küçüklük fotoğrafıyla kendisini bırakan annesini arıyor.
56 yaşındaki Nebahat Sönmez, elinde küçüklük fotoğrafıyla kendisini bırakan annesini arıyor.

Hatay'da yaşayan Nebahat Sönmez, 1986 yılında evlendi. İki çocuğu olan Nebahat Sönmez'in 5 yıl önce, o tarihte 83 yaşında olan annesi Nebahat Akduman, aniden fenalaştı. Akduman, hasta yatağında Nebahat Sönmez'i yanına çağırarak, yarım asırdan fazla sakladığı bir gerçeği itiraf etti.

Sönmez'e, "Ben senin annen değilim. Yıllardır senden bu gerçeği sakladım. Senin öz annen İnegöl'de, Şahinde isminde bir kadın" dedi. Kısa süre sonra da yaşamını kaybetti. Duydukları karşısında büyük bir şok yaşayan Nebahat Sönmez, öz annesini bulmak için yola koyuldu. Nebahat Sönmez, uzun çabalar sonucunda Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Şahinde isminde 2 ayrı kadın buldu. Kadınlardan biri "Senin annen değilim" dedi ama Sönmez'i kırmadı. İki kadın da DNA testi yaptırmayı kabul etti. Test sonuçları ise Nebahat Sönmez'e ikinci kez hayal kırıklığı yaşattı.

'Türk olmayabilirim'

5 yıldır sürdürdüğü mücadelesine rağmen halen öz annesine ve ailesine kavuşamayan Sönmez, "Devlet hastanelerine sordum, yasadışı yollarla evlatlık verilmiş olabileceğimi söylediler. Üvey annem ölüm döşeğindeyken, ailemin Yugoslavya göçmeni olarak Türkiye'ye geldiğini söyledi. Türk olmayabilirim. Yine son sözlerinden biri annem ve babamın İngiliz Konsolosluğu'nda çalıştığı oldu" dedi.

Çok huzursuzum. Bugüne kadar hep yalanlarla yaşamışım. Kimim, neyim, ailem kim bilmek istiyorum. Bu bilmece ortaya çıkana kadar uğraşmaya devam edeceğim.

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