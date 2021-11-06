Hayat Annesine böbrek nakli için 35 kilo verdi 127 kilodan 92 kiloya düştü
GENEL SAĞLIK

Annesine böbrek nakli için 35 kilo verdi: 127 kilodan 92 kiloya düştü

Diyarbakır'da kronik böbrek yetmezliği hastası olan 38 yaşındaki annesi Hamdiye Akan'a böbreğini vermek isteyen ancak obez olduğu için verici olması kabul edilmeyen 21 yaşındaki Nurullah Akan, 5 ayda 35 kilo vererek annesini hayata bağladı. Sol böbreği alınarak annesine nakledilen Nurullah Akan, "İlk geldiğimde kilodan dolayı 'olmaz' dediler, sonra ben diyete başladım kilo verdim. 5 ayda 127 kilodan 92 kiloya düştüm, direndim ve başardım" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Annesine böbrek nakli için 35 kilo verdi: 127 kilodan 92 kiloya düştü - Diyarbakır haberleri
Nurullah Akan

Diyarbakır'da yaşayan Hamdiye Akan, kronik böbrek yetmezliği yaşayınca Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Doktorlar, Akan'ın her iki böbreğinin de çalışmadığını tespit etti. İlk olarak Akan'ın eşi böbreğini vermek istedi ancak şeker hastalığı olduğu için kabul edilmedi, ardından oğlu Nurullah böreğini vermek istedi annesine. Nurullah'ın da obez olması nedeniyle doktorlar nakli riskli buldu. Bunun üzerine rejim yapmaya karar veren Nurullah Akan, 5 ayda 35 kilo verdi. Nurullah'ın ideal kiloya düşmesinin ardından doktorlar anne ile oğlunu aynı anda ameliyata aldı. Başarılı geçen ameliyatta, Nurullah'ın sol böbreği alınarak annesi Hamdiye Akan'a nakledildi.

DHA

"Direndim ve başardım"

Ameliyat sonrası sevinçten yüzü gülen Nurullah Akan, çok mutlu olduğunu dile getirerek yaşadığı süreci şöyle anlattı:

  • "Annemin 6 aydır böbrek yetmezliği var, 6 ayın sonunda böbrek nakil edilmesi gerektiğini söylediler, ben de 'ben vericiyim' dedim, o esnada da kilom fazlaydı. İlk geldiğimde kilodan dolayı, 'olmaz' dediler, sonra ben diyete başladım kilo verdim. 5 ayda 127 kilodan 92 kiloya düştüm, direndim ve başardım. Spor yaptım, yemek fazla yemedim, annemin hayatını kurtarmak için azimle direndim. Organ nakli haftasıymış bu hafta, biz de yeni öğrendik, organ nakli hayat kurtaran bir şey ve çok güzel. Annem bana bir can vermişti, bir can da ben anneme verdim. Şimdi çok mutluyum, böbreğim anneme oldu, çok şükür, çok sağlıklı geçti ameliyatımız. Tüm doktorlarımıza teşekkür ediyorum."

DHA

Diyanet şartları açıkladı: Organ bağışı yapmak caiz mi?
GÜNDEM
Diyanet şartları açıkladı: Organ bağışı yapmak caiz mi?

"Oğlum zorla 'illa ben vereceğim' dedi"

Hamdiye Akan ise, "İlk başta istemiyordum oğlum versin, zorla 'illa ben böbreğimi vereceğim, diyaliz kabul etmiyoruz, kim sana bakar' dedi, mecbur kaldım kabul ettim. Babası ben vereceğim dedi, onun şekeri vardı olmadı" şeklinde konuştu.

İstanbul İl Müftü Yardımcısı Demirhan: Organ bağışı en büyük sadakalardandır
HAYAT
İstanbul İl Müftü Yardımcısı Demirhan: Organ bağışı en büyük sadakalardandır

"Nurullah bizim için bir kahramandır"

Dicle Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Cerrahi Sorumlusu Doç. Dr. Mehmet Veysi Bahadır, böbrek naklinin organ nakli haftasına denk gelmesinin anlamlı olduğunu belirterek, anne ile oğlunun durumunun iyi olduğunu söyledi. Nurullah'ın bir kahraman olduğunu ifade eden Dr. Bahadır, özellikle beyin ölümü gerçekleşen kişilerin organ bağışında bulunmasının önemine vurgu yaparak şöyle konuştu:

  • "Hastamız, böbrek yetmezliği tablosu bir yıl içerisinde gelişen bir hasta. Oğlunun hafif bir obezitesi vardı ve ailede böbreğini verebilecek tek kişi olarak bize sunuldu. Kendisinin obezitesi olduğu için, obez hastaların yani kilosu olan hastaların iyi bir organ vericisi olduğunu düşünmüyoruz. Kendisi çok azimli, annesi için kilo verdi ve kilosu uygun koşullara geldi, biz de ondan sonra ameliyat kararı aldık. Kendisinin sol böbreğini aldık, kendisi bağışladı, kendisi bir kahraman bizim için. Organ vericilerin tamamı öyle. Annesine böbrek naklini gerçekleştirdik, annesi iyi, klinik tablosu çok iyi, geceyi de çok iyi geçirdiler. Tabii bizim yoğun bakım ve klinik takibimiz devam ediyor her iki hasta için. İşler şu anda yolunda görünüyor. Bu süreç bittiğinde annesi bu böbrekle yeni yaşamına dönecek ve sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirecek. Verici de kendine dikkat edecek, kilo vermeye devam edecek, daha sağlıklı ve daha pozitif bir yaşama geçerse çok büyük bir zarar görmeden hayatına devam edecek. Annesi, kronik böbrek yetmezliği hastası, iki böbreği de çalışmıyordu, biz ona oğlundan aldığımız böbreği takarak diyaliz sürecine girmeden tekrar böbrekli yaşamı başlatmış olduk. Tabii bizim isteğimiz, bu haftanın önemini vurgulamak adına söylüyorum, yaşayan ve hayatına devam eden kişilerin değil de beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerin organ bağışı yapması önemlidir ve bunu istiyoruz."
Beş ayda 35 kilo verdi

Beş ayda 35 kilo verdi

Annesine böbrek nakli için 127 kilodan 92 kiloya düştü.
İki bakanlıktaçok sayıda atama

İki bakanlıkta
çok sayıda atama

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı.
İstanbul sis altında

İDO ve BUDO seferleri iptal edildi.

​İngiltere'nin başkenti savaş alanına döndü.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı açılış töreni miting havasında geçti.

​İki günlük bebeğini nasıl diri diri mezara gömdüğünü anlattı.

​5'inci Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi.

​'Yoğun sis var, hızınızı düşürün' uyarısı yapıldı.

Sosyal medyadaki tehlikeli akım, güvenlik sorunu.

​Alman savcılığı, diplomatik dokunulmazlık nedeniyle soruşturma yapamadı.

'​Çalışma yapılmazsa Marmara'yı kaybedebiliriz.'
Asgari ücret emeği koruyacak

Asgari ücret emeği koruyacak

Bakan Bilgin, ​3600 ek gösterge için de çalıştıklarını belirtti.
Festivalden ötesi

Festivalden ötesi

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali 8 Kasım'da başlıyor.
'Bu sevinci tarif etmek zor'

'Bu sevinci tarif etmek zor'

​3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası.
İYİ Partili Türkkan şehityakınına küfretti
Gündem

İYİ Partili Türkkan şehit yakınına küfretti

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl’de şehit yakınana ağza alınmayacak küfürler savurdu. Meral Akşener’in HDP ile yakın temasını eleştiren Bingöllü şehit yakını Tahir Gümren’in boğazına sarılıp küfür eden Türkkan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda küfür etmediğini, olayın provokasyon olduğunu savundu.
3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası: Bu sevinci tarif etmek zor
Hayat

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası: Bu sevinci tarif etmek zor

Türkiye’de organ naklinde birçok başarılı operasyon tıp literatürüne girdi. Hastaların hayatı, hayal ettiğinin ötesinde değişti. Henüz 1 aylıkken evinde çıkan yangında yüzü yanan Uğur Acar’a 21 Ocak 2012’de yapılan yüz nakli, organ naklinde dönüm noktası olmuştu. Acar, “Bu anlatılmaz yaşanır, denilebilecek bir his” diyor. İş kazasında iki kolunu kaybeden Cihan Topal, ameliyatı yapacak Prof. Dr. Ömer Özkan’la karşılaştığında, “Kızımın saçlarını okşayabilecek miyim” diye sordu. 42 gün sonra kızının saçlarını artık okşayabiliyordu. O da “Bu his tarifsiz” ifadelerini kullanıyor. 2011’de 7 saat süren operasyonla rahim nakli yapılan Derya Sert de önceki yıl anne oldu.
2023'ün zaferini ilan ediyoruz
Gündem

2023'ün zaferini ilan ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreni miting havasında geçti. Kendisini dinleyen vatandaşların coşkusuna dikkat çeken Erdoğan, “Maşallah hanımlar çok diri, çok canlı. İnanıyorum ki birlikte 2023’ün zaferini buradan ilan ediyoruz. Hep birlikte Allah’ın izniyle buradan zafere yürüyoruz” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.